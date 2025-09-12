S POP Promenado vstopamo v novo ero

Kot je ne bi bilo brez spoštovanih poslovnih partnerjev in podpornikov, ki smo jih s ponosom pozdravili ob svečani obletnici. Veselo vzdušje, rokovanja, objemi. Radi delamo, kar delamo. Biti televizijec ni samo služba, je način življenja. Življenja, ki se hitro spreminja, sledi trendom in jih sam ustvarja.
- FOTO: Žiga Intihar za POP TV
Tako je tudi včerajšnji nastop Siddharte s simfoničnim orkestrom Cantabile pod taktirko Marjana Grdadolnika ustvaril glasbeni presežek. Občinstvo je doživelo nepozaben mashup znamenite skladbe O Fortuna iz opere Carmina Burana in Siddhartine kultne skladbe Pot v X. Mojstrski aranžma in priredba Izidorja Leitingerja sta združila dva glasbena svetova v mogočno celoto, ki je napolnila Križanke z izjemno energijo.
Na odru sta zbrane nagovorila tudi Stella Litou, izvršna direktorica PRO PLUS, in Aleš Muhič, sodirektor PRO PLUS in direktor trženja. V nagovorih sta poudarila pomen 30-letnega delovanja POP TV, ki je v treh desetletjih postal nepogrešljiv del življenja naših gledalcev.
