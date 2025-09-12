Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

S POP Promenado vstopamo v novo ero

Ljubljana, 12. 09. 2025 17.55 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
POP TV
Komentarji
0

Včeraj zvečer je v Križankah POP TV organiziral tradicionalno POP Promenado. Rekordno število gostov se je odzvalo vabilu na še posebej svečano praznovanje, saj POP TV letos slavi 30. rojstni dan. Na zlati preprogi se je trlo znanih obrazov. Voditelji oddaj in šovov. Igralci priljubljenih serij. Novinarji. Tisti zaposleni, ki jih nikoli ne vidite pred kamero, a brez katerih naše televizije ne bi bilo.

Kot je ne bi bilo brez spoštovanih poslovnih partnerjev in podpornikov, ki smo jih s ponosom pozdravili ob svečani obletnici. Veselo vzdušje, rokovanja, objemi. Radi delamo, kar delamo. Biti televizijec ni samo služba, je način življenja. Življenja, ki se hitro spreminja, sledi trendom in jih sam ustvarja.

Tako je tudi včerajšnji nastop Siddharte s simfoničnim orkestrom Cantabile pod taktirko Marjana Grdadolnika ustvaril glasbeni presežek. Občinstvo je doživelo nepozaben mashup znamenite skladbe O Fortuna iz opere Carmina Burana in Siddhartine kultne skladbe Pot v X. Mojstrski aranžma in priredba Izidorja Leitingerja sta združila dva glasbena svetova v mogočno celoto, ki je napolnila Križanke z izjemno energijo.

Na odru sta zbrane nagovorila tudi Stella Litou, izvršna direktorica PRO PLUS, in Aleš Muhič, sodirektor PRO PLUS in direktor trženja. V nagovorih sta poudarila pomen 30-letnega delovanja POP TV, ki je v treh desetletjih postal nepogrešljiv del življenja naših gledalcev.

pop tv pop 30 pop tv praznuje promenada
Naslednji članek

POP TV praznuje 30 let: 'Skupaj gremo naprej!'

SORODNI ČLANKI

Promenada glamurja, ponosa in hvaležnosti ob 30 let POP TV

Utrinki z zlate preproge: v čem so blesteli znani Slovenci?

POP Promenada v znamenju jubilejnih 30 let: večer, poln zabave in elegance

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256