S projekcijo ikonične Briljantine začetek nove sezone drive-in kina

Začetek toplih mesecev pomeni tudi začetek nove, že sedme sezone retro drive-in kina. Kot prva se je na platnu predvajala ikonična Briljantina, gledalce pa je še pred začetkom ogrela zasedba Johnny and his Rockin' Tunes .

Obiskovalci so zvok filma poslušali kar prek avto radia, saj so na svojih radijskih sprejemnikih poiskali posebno frekvenco, poskrbljeno pa je bilo tudi za prigrizke, ki so jih postregla dekleta na kotalkah, ki so še pred tem poskrbela tudi za čistočo vetrobranskih stekel.

Na odprtju drive-in kina so bili tudi Hajdi Korošec Jazbinšek, lanskoletna MasterChef tekmovalka Zala Resnik in letošnja tekmovalka Amadeja Lube, tekmovalki šova Sanjski moški Tjaša Kramarič in Hana Ševič, igralca filma Gepack Robert Kladnik in Jan Gerl Korenc ter fotograf Aleš Bravničar.

Drive-in kino bo deloval vsak konec tedna v maju, juniju in septembru, na velikem platnu pa si bo moč ogledati tudi filme Furiosa: Del sage Pobesneli Max, klasiko Umazani ples in risanko Garfield.