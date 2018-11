S simpatično fotografijo javil, da je postal očka

Jan Golja, kreativni vodja na PRO PLUS, nekdanji novinar oddaje Svet na Kanalu A, pobudnik in idejni vodja velike dobrodelne akcije Mali koraki za velik cilj ter avtor knjige Slovenci v dnevnih sobah, je preko družbenih omrežij sporočil, da sta s partnerko Evo postala starša sinku, ki sta mu nadela ime Arne. Novico pa sta delila na prav prikupen način, objavila sta fotografijo družine pingvinov in zraven na kratko zapisala Arne, Eva in Jan. Življenje je lepo.