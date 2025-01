S Slovenci so do novega leta odštevali številni glasbeniki

Takole je z odrov po Sloveniji grmelo odštevanje v novo leto oziroma najbolj ključnih deset sekund vsakega silvestrskega koncerta.

"Že v mlajših letih, ko smo doma z družino odštevali, je tista neka evforija. Staro leto se poslavlja, stare skrbi pustimo na stran, ampak tukaj v Ljubljani, kjer pa več deset tisoč ljudi s teboj odšteva in veš, da toliko ljudi pričakuje nekaj novega in tole odštevanje je bilo fenomenalno," nam je o občutku pričakovanja in odštevanja do novega leta, povedal pevec Luka Basi, ki je nastopal pred množico na Kongresnem trgu.

"Zdi se ti, kot bi nosil svet na ramenih, je ogromna odgovornost. Gledaš v uro in se sprašuješ, ali še sploh znaš šteti, ti kat poje živce," pa je svoje občutke odštevanja na odru opisala pevka Samantha Maya.

"Odštevali še nismo, tokrat bomo prvič uradno. Enkrat se nam je zgodilo, da ne bi smeli in bi morali naprej igrati, pa se je kitaristu nekaj s struno zgodilo in smo se zato delali, da odštevamo, da je lahko on struno zamenjal," pa se je spominjal Rok Lunaček iz skupine Flirrt.

Ključ dobrega silvestrskega koncerta pa ni samo v kvalitetnem odštevanju, ampak tudi v primerni odrski opravi, ki mora biti odporna na nizke temperature.

"Morajo biti rokavice za danes," nam je povedala Samantha Maya.

"Imam dvojni pulover, dvojne nogavice in dolge spodnjice, tako da mislim, da bo šlo," pa je o svoji opravi povedal Domen Malis, član skupine Flirrt, Lukaček pa je dodal:"Tudi jaz imam podmajce in dvojne spodnjice, če mi pa kaj zmanjka, bom pa Domnu rekel, ker je očitno dobro opremljen."

Z rokavicami, šali, dolgimi gatami ali brez - svojo nalogo so za eno leto opravili.