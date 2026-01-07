S smučmi po 'Prešercu': zimski trening v Ljubljani

Tudi prestolnica ima v teh dneh še posebej zimsko podobo. Pobeljene ulice in praznične luči so pričarale pravljično kuliso, ki jo je marsikdo izkoristil za sprehod, nekateri tudi za kepanje in grajenje snežakov.

Anže Urankar, aktualni svetovni prvak v kajaku na divjih vodah, pa je v zasneženem Prešernovem trgu, Tivoliju in bregu reke Ljubljanice videl nekaj povsem drugega - progo za tek na smučeh.

Na Instagramu je delil posnetek, na katerem si je s kolegom privoščil "zimski trening". Na smučeh sta se podala po zasneženi Ljubljani, sodeč po odzivih, pa s tem presenetila marsikaterega mimoidočega. "Samo v Sloveniji lahko vidiš, kako smučar dohiti kolesarja," se je pošalila ena od uporabnic pod posnetkom, drugi pa je o snežni idili dodal: "Ljubljana je čudovita."