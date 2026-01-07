Naslovnica
S smučmi po 'Prešercu': zimski trening v Ljubljani

Ljubljana, 07. 01. 2026 20.31

Avtor:
E.M.
Tek na smučeh po Ljubljani

Sneg, ki je pobelil večji del države, je sicer prinesel marsikatero nevšečnost, a hkrati je poskrbel tudi za marsikatero radost. Anže Urankar, aktualni svetovni prvak v kajaku na divjih vodah, je belo odejo izkoristil za zimski trening. Ljubljanske ulice je spremenil v poligon za tek na smučeh.

Tudi prestolnica ima v teh dneh še posebej zimsko podobo. Pobeljene ulice in praznične luči so pričarale pravljično kuliso, ki jo je marsikdo izkoristil za sprehod, nekateri tudi za kepanje in grajenje snežakov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Anže Urankar, aktualni svetovni prvak v kajaku na divjih vodah, pa je v zasneženem Prešernovem trgu, Tivoliju in bregu reke Ljubljanice videl nekaj povsem drugega - progo za tek na smučeh.

Na Instagramu je delil posnetek, na katerem si je s kolegom privoščil "zimski trening". Na smučeh sta se podala po zasneženi Ljubljani, sodeč po odzivih, pa s tem presenetila marsikaterega mimoidočega. "Samo v Sloveniji lahko vidiš, kako smučar dohiti kolesarja," se je pošalila ena od uporabnic pod posnetkom, drugi pa je o snežni idili dodal: "Ljubljana je čudovita."

tek na smučeh prešernov trg ljubljana

