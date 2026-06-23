Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

S spektakularnim tekmovanjem v Portorožu odprli plesno poletje

Portorož, 23. 06. 2026 12.41 pred dvema dnevoma 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Libero Fest XIII

Portorož je minuli konec tedna dihal v ritmu plesa. Avditorij Portorož je v okviru I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition za dva dni postal prostor mladostne energije, ustvarjalnosti in navdušenja. Festival je združil 1.500 plesalcev iz Slovenije, Hrvaške in Črne gore ter 54 plesnih klubov in društev ter ponovno dokazal, da je ples veliko več kot tekmovanje.

Portorož je minuli konec tedna znova postal prestolnica plesa. Na I Feel Dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition so se predstavili najboljši mladi plesalci in plesalke iz vseh koncev Slovenije, občinstvo pa je navdušilo več deset koreografij, ki so dokazale, kako raznolika in kakovostna je domača plesna scena.

Prvi festivalski dan se je zaključil z Mini Urban Galo in Rising Star Galo, na katerih so organizatorji predstavili najbolj izstopajoče nastope mladih talentov. Med najmlajšimi urbanimi plesalci je slavila Zoja Milavec iz ARTIFEX Postojna s koreografijo Trip a Little Light Fantastic, medtem ko je v kategoriji Rising Star največ navdušenja požela koreografija The Playground of Life Društva Kazina pod vodstvom koreografinje Mirjam Podobnik.

Tudi drugi festivalski dan je postregel z vrhunskimi nastopi. V Grand Art Gali je strokovno žirijo najbolj prepričala koreografija Joker: Beyond the Smile Društva Kazina, v Grand Urban Gali pa je zmago odnesla koreografija Badkarma Tovarne plesa v koreografiji Žana Roja. Med najmlajšimi plesalci umetniških disciplin je slavila Ema Skaza iz Plesnega društva Libero s koreografijo Hybrid Entity.

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition
I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition
FOTO: Girafon studio

Pet gala večerov je ponudilo pregled najboljšega, kar trenutno ponuja slovenski plesni prostor – od urbanih plesnih slogov do umetniško izraznih koreografij in velikih skupinskih produkcij. Plesalce sicer že v začetku julija čaka vrhunec tekmovalnega poletja, ko bo Slovenija v Medvodah gostila več kot 2600 tujih plesalcev iz 24 držav in postala eno osrednjih evropskih središč plesnega dogajanja.

libero fest ples portorož

Najboljša predstava Kralj Lear, Borštnikov prstan Alešu Valiču

Skupina Kingston: Med našo zabavo v Grčiji so nekoč zares klicali 113

24ur.com Zmagovalke festivala Libero dance festa: Slovenija ima talent je bila nora izkušnja
24ur.com I feel dance Libero Fest XII potekal v velikem slogu
24ur.com Na letošnjem zimskem Libero Dance festivalu navdušil tudi finalist Talentov
24ur.com V Portorožu ljudstvo izbralo zmagovalca mednarodnega plesnega tekmovanja
24ur.com Kingstoni so za novi spot Izolo spremenili v vročo kubansko kuliso
24ur.com Spektakel Rhythm of the Dance aprila v Sloveniji
24ur.com V prestolnici znova najboljši mladi breakdancerji z vsega sveta
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763