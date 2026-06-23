S spektakularnim tekmovanjem v Portorožu odprli plesno poletje

Portorož je minuli konec tedna znova postal prestolnica plesa. Na I Feel Dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition so se predstavili najboljši mladi plesalci in plesalke iz vseh koncev Slovenije, občinstvo pa je navdušilo več deset koreografij, ki so dokazale, kako raznolika in kakovostna je domača plesna scena.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

















Prvi festivalski dan se je zaključil z Mini Urban Galo in Rising Star Galo, na katerih so organizatorji predstavili najbolj izstopajoče nastope mladih talentov. Med najmlajšimi urbanimi plesalci je slavila Zoja Milavec iz ARTIFEX Postojna s koreografijo Trip a Little Light Fantastic, medtem ko je v kategoriji Rising Star največ navdušenja požela koreografija The Playground of Life Društva Kazina pod vodstvom koreografinje Mirjam Podobnik.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition Girafon studio



















Tudi drugi festivalski dan je postregel z vrhunskimi nastopi. V Grand Art Gali je strokovno žirijo najbolj prepričala koreografija Joker: Beyond the Smile Društva Kazina, v Grand Urban Gali pa je zmago odnesla koreografija Badkarma Tovarne plesa v koreografiji Žana Roja. Med najmlajšimi plesalci umetniških disciplin je slavila Ema Skaza iz Plesnega društva Libero s koreografijo Hybrid Entity.

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition FOTO: Girafon studio