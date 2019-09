'S spremembo se še najteže spoprijema najina mačka'

Nika Ambrožič Urbas in Matjaž Ambrožič sta 16 let živela v Angliji, pred meseci sta se preselila nazaj v Slovenijo. Sodnica šova Zvezde plešejopravi, da sta se na domači kraj hitro navadila, z novim okoljem pa je imela malo več težav njuna mačka Gabriella.

"Nekaj časa sva celo razmišljala, da bi ji priskrbela družbo v obliki jazbečarja, ki si ga zelo želim, seveda pa sva razmišljala tudi o mačji družbi. A v tem obdobju se Gabi tako počasi privaja na spremembo, da je ne želiva obremenjevati še s tem. Ni ji ravno lahko. Iz neke salonske hišne mačke je postala mačka, ki gre vsak dan lovit miši, spoznavati okolico in se obenem spopada še z ostalimi sosedovimi mački, ki se zelo borijo za svoj teren, zato se ji stres včasih kar pozna. Ampak jo pocrkljava in potem je lažje."

Po šovu Zvezde plešejo si je privoščila zaslužen oddih, poletje pa je z možem preživela kar v Ljubljani.

"Definitivno sva si privoščila dopust, sicer nisva šla na Ibizo, kot je sicer pri nama stalnica, ampak moram priznati, da je bilo to najboljše poletje v mojem življenju. Biti v Ljubljani kot turist in jo tako tudi dojemati, je prav posebno doživetje. V Ljubljani se imaš poleti res lahko super, ogromno je za početi; hrana je čudovita, vsi so razpoloženi, čas se nekako ustavi in z Matjažem sva res preživela poletje, ki se nama je sicer zelo ležerno, čeprav sva bila zelo zaposlena. A hkrati se nama končno ni več tako mudilo," ugotavlja skoraj vedno nasmejana blondinka.