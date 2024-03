'S temo iz risanke najlažje dosežemo tako najmlajše kot najstarejše'

Kako sta zagreti plesalki prišli do ideje, da ustvarita predstavo? "Ideja za ustvarjanje predstav se nam je porodila, ker smo želeli našim plesalcem pokazati širši spekter, ki ga ponuja takšen projekt. Da vidijo, kako je videti priprava tako velikih stvari, kaj pomeni dobiti tako velik aplavz, kako potekajo stvari v gledališču. Skupek vsega, od ideje, procesa do končnega izdelka in nato tudi postprodukcije," je zaupala scenaristka in režiserka predstav, ki si je želela, da imajo vsi možnost sodelovati in gledališče spoznati od znotraj. Plesalci v takih projektih postanejo tudi igralci, a kot pravi Sara, to ni nič novega. "Načeloma v veliko plesnih predstavah plesalci postanejo igralci," se je zasmejala.

Zadnjih devet let tako ustvarjajo predstave, ideje pa dobijo v animiranih filmih in risankah. "Predstave izbiramo po risankah, ker temo tako najlažje in najboljše predstavimo našim najmlajšim članom, ki so stari 3 leta. Z risanko lahko temo najlažje približamo praktično vsem starostnim skupinam, vedno pa se trudimo, da izberemo zgodbo, ki ima neko močno sporočilno vrednost," je povedala in nadaljevala: "Pri zadnji predstavi Dva svetova – čarobno prijateljstvo, ki je narejena po animiranem filmu Luca, smo poudarjali pomen prijateljstva teh vezi, ki jih imamo in odnosov v prijateljstvu, kjer se dogajajo vzponi in padci, uspelo nam združiti dva različna svetova. Naučili smo se, da če smo različni, ne pomeni, da smo slabi."

Povezali so se s Slovenskim narodnim gledališčem v Novi Gorici, s katerim sodelujejo že nekaj časa. Po lanski predstavi Mulan so jih povabili celo v njihov abonma za otroke, stare od 5 do 7 let. "Tega smo bili res veseli, saj so nas povabili prvič," je povedala in dodala, da so v okviru abonmaja odigrali eno predstavo, tri pa so bile samostojne. "Denar od vstopnic bomo porabili za stroške same predstave in naš klub," je še razkrila plesalka in povedala, da je starost vseh sodelujočih od 3 do čez 50 let. "Cilj naše predstave je to, da se naučimo tudi sodelovanja. Ne le, da se sledi nama z Niko kot scenaristkama, vsi se posvetujemo med sabo, skupaj naredimo sceno, izberemo kostume in smo za končni izdelek zaslužni vsi," je zaključila.