Salome: Najraje spremljam resničnostne šove, ker se ob tem sprostim

Čeprav vse več ljudi svoj prosti čas preživi pred računalnikom ali na telefonu, televizija ostaja pomemben del vsakdana. 21. novembra obeležujemo svetovni dan televizije in ob tej priložnosti smo znane Slovence vprašali, kaj si najraje ogledajo na televiziji.

21. novembra obeležujemo svetovni dan televizije, ki še vedno ostaja pomemben del življenja številnih ljudi. Na naš vsakdan televizija vpliva različno, tako na človekov pogled na svet kot tudi v smislu sprostitve. Kaj pa je tisto, kar si znani Slovenci najraje pogledajo ob koncu dneva, smo raziskali ob 23. obletnici praznovanja svetovnega dne televizije. Pevka Rebeka Dremeljima le malo prostega časa, zato se na njihovi televiziji večinoma vrtijo risanke: "Televizijo gledam zelo malo, če pa jo že gledamo, prižgemo program OTO, zaradi mojih hčerk. Običajno si tudi z možnostjo ogleda nazaj pogledam oddajo 24ur in poslušam novice, da sem seznanjena, kaj vse se dogaja po svetu. Sicer pa si trenutno rada pogledam tudi šov Znan obraz ima svoj glas, a ravno tako po navadi pogledam posnetek, ker imamo ob nedeljskih večerih doma kar pestro. Moja najljubša oddaja pa je zagotovo Zvezde plešejo."

Rebeka Dremelj z otrokoma rada gleda OTO. FOTO: Miro Majcen

O tem, kaj najraje spremljajo po televiziji, smo povprašali tudi članice skupine Bepop. Priljubljena slovenska skupina je nastala ravno na Kanalu A v oddaji Popstars, ki je bila prvi tovrstni lov na talente pri nas. Tinkara Fortuna, ki je letošnjo pomlad plesala v šovu Zvezde plešejo, je za naš portal povedala: "Z otroki rada pogledam Znan obraz ima svoj glas in Zvezde plešejo, seveda redno gledamo tudi Anino Delovno akcijo, z možem pa ob večerih kakšno kriminalno serijo (npr. V mreži zločina)."

Skupina Bepop je nastala na Kanalu A v oddaji Popstars. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Svoji prijateljici pa spremlja tudi Alenka Husič: "Gledam Delovno akcijo, Zvezde plešejo in Znan obraz, kolikor mi čas dopušča. Nasploh pa ni veliko časa za televizijo ob službi, dveh hčerkah in nastopih z dvema skupinama." Salome pa se najbolj veseli večerov, ko se lahko sprosti pred televizijskim zaslonom: "Rada gledam resničnostne šove, saj sem v njih tudi sodelovala. Rada spremljam Zvezde plešejo, Kmetijo, Masterchefa – se pravi vse sproščujoče oddaje, hkrati pa redno gledam tudi 24ur. Všeč mi je tudi Znan obraz ima svoj glas, saj z gledanjem takšnih sproščujočih oddaj pozabim na vse težave. Gledanje televizije je moj večerni ritual, če pa kaj zamudim, imam tudi VOYO, ki mi zelo prav pride tudi zdaj, ko večino časa preživim v tujini."

Salome obožuje resničnostne šove, saj se ob njih sprosti. FOTO: Mare Milin

"Od televizije sem se precej oddaljil, v otroštvu sem skupaj z družino rad spremljal seriji Naša mala klinika in Tv dober dan, zdaj pa sploh nimam televizije. Če pa si želim kaj pogledati, grem domov ali k prijateljem," je svojo izkušnjo s televizijo za 24ur.com povedal mladi glasbenik Žan Serčič.





Žan Serčič si televizijo ogleda pri starših ali prijateljih. FOTO: Miro Majcen

Vid Valič, ki je že stari znanec televizije, se je spomnil svojih začetkov. "Nikoli ne bom pozabil prvih talentov, ki sva jih s Petrom Polesom odvodila. Vse mi je bilo novo, moral sem se naučiti novih urnikov in načina dela, hkrati pa sem s to oddajo začel svojo kariero v medijskem prostoru, zato je nikoli ne bom pozabil. Slovenija ima talent 2010! Še nekaj mesecev, pa bo od tega minilo že desetletje," je navdušeno povedal stand up komik.

Vid Valič je svojo kariero začel skupaj s Petrom Polesom, ko sta skupaj vodila Slovenija ima talent. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Kaskaderka Tjaša Perko, ki je zaradi službe nekaj časa na snemanjih preživela tudi v družbi holywoodskih zvezdnikov, se je na televizijskih zaslonih že večkrat pojavila, a ji zaradi dela ostane le malo prostega časa za gledanje televizije, zato pogleda izključno tisto, kar jo zanima: "Zadnja leta bolj malo gledamo televizijo, večinoma samo informativni program. Včasih sem gledala tudi Našo malo kliniko in As ti tud not padu?!, kjer sem bila tudi gostja. Izjemno rada pa pogledam kakšno kuharsko oddajo – všeč mi je Zdravo, Tereza."

Tjaša Perko pa si najraje ogleda informativni program in kuharske oddaje. FOTO: Instagram

Tudi voditelj šova Znan obraz ima svoj glas, Denis Avdić, je veliko svojega časa v preteklosti preživel pred televizijo, zdaj pa malo manj, ker ima številne obveznosti: "Trenutno imam izjemno malo časa za gledanje televizije, če pa že najdem čas, si pogledam kakšno ponovitev – predvsem Znan obraz ima svoj glas." Ob vprašanju, kaj je rad spremljal v preteklosti, pa je odgovoril:"Rad sem spremljal 24ur, As ti tud not padu?!, Brez zavor, hkrati pa tudi šport: košarko in Ligo prvakov."