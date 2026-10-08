Salome o tem, ali je prava Slovenka: Tu sem zrasla in tu plačujem davke

Salome je v sredo v ljubljanski Odiseji premierno predstavila svojo avtorsko stand-up predstavo Slovenka. V njej se je na svoj značilni, hudomušni način lotila vprašanja, kako postati Slovenka, če se rodiš v eni državi, večino življenja pa preživiš v drugi. Od selitev, ljubezni in razhodov do urejanja dokumentov ter spopadanja z birokracijo – vse to je del njene življenjske zgodbe, ki jo je tokrat prenesla na oder.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Salome o tem, ali je prava Slovenka: Tukaj sem zrasla in tukaj plačujem davke Primož Lukežič

Salome o tem, ali je prava Slovenka: Tukaj sem zrasla in tukaj plačujem davke Primož Lukežič

Salome o tem, ali je prava Slovenka: Tukaj sem zrasla in tukaj plačujem davke Primož Lukežič

Salome o tem, ali je prava Slovenka: Tukaj sem zrasla in tukaj plačujem davke Primož Lukežič







Po premieri je priznala, da se je na odru počutila zelo sproščeno, predvsem zato, ker se tokrat ni želela učiti besedila na pamet. "Mislim, da ta predstava pokaže resnično, pravo Salome, ker se nisem 'piflala' teksta. Tokrat sem rekla, da bom govorila tako, kot da bi šli na kavico in bi vam jaz pripovedovala eno zgodbico. To je meni boljše, kot da nekaj govoriš na pamet. To je Salome," je povedala. Ob tem je razkrila tudi, da je trenutno zelo zadovoljna s svojim življenjem. "Kot vidiš, jaz cvetim. Zelo sem zadovoljna sama s sabo. Leta prinesejo modrost, bi jaz rekla. Ne ukvarjaš se z drugimi, ukvarjaš se s sabo, s svojim življenjem. In življenje, ki nam je še preostalo, bom živela tako, kot jaz želim," je povedala.

Salome o tem, ali je prava Slovenka: Tukaj sem zrasla in tukaj plačujem davke FOTO: POP TV

Kakšni so bili prvi vtisi po predstavi, pa izveste v nocojšnjem POP IN-u, kjer se nam bo v studiu kot gostja pridružila tudi Salome.

Čeprav je naslov njene predstave Slovenka, Salome nima nobenega dvoma o tem, ali si ta naziv že zasluži. "Mislim, da sem jaz prava Slovenka. Tukaj sem že skoraj 40 let, to je celo eno življenje. Tukaj ustvarjam, tukaj je Salome zrasla, tukaj imam svojo publiko, tukaj plačujem davke. Tukaj se smejimo, jokamo, tukaj so moja druga družina in prijatelji. Če pa to ne pomeni biti Slovenka, pa naj gre vse ..." se je pošalila. Na vprašanje o tem, ali je že osvojila Triglav, pa je v smehu dodala: "Ne, ampak se pripravljam. V štiklah bom šla!"