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Domača scena

Salome o tem, ali je prava Slovenka: Tu sem zrasla in tu plačujem davke

Ljubljana, 08. 10. 2026 17.27 pred 33 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Tj.Ž. Anastasija Jović +1
Salome o tem, ali je prava Slovenka: Tukaj sem zrasla in tukaj plačujem davke

Kako postaneš Slovenka? Salome ima na to vprašanje prav poseben odgovor, ki ga je zdaj predstavila tudi na odru. V ljubljanski Odiseji je premierno zaživela njena avtorska predstava Slovenka, v kateri je skozi humor, osebne izkušnje in vsakdanje zaplete spregovorila o življenju v Sloveniji, odnosih in poti do slovenskega državljanstva. Premiero so si ogledali tudi številni znani obrazi, ki so jo prišli podpret ob njenem novem ustvarjalnem izzivu.

Salome je v sredo v ljubljanski Odiseji premierno predstavila svojo avtorsko stand-up predstavo Slovenka. V njej se je na svoj značilni, hudomušni način lotila vprašanja, kako postati Slovenka, če se rodiš v eni državi, večino življenja pa preživiš v drugi. Od selitev, ljubezni in razhodov do urejanja dokumentov ter spopadanja z birokracijo – vse to je del njene življenjske zgodbe, ki jo je tokrat prenesla na oder.

Po premieri je priznala, da se je na odru počutila zelo sproščeno, predvsem zato, ker se tokrat ni želela učiti besedila na pamet. "Mislim, da ta predstava pokaže resnično, pravo Salome, ker se nisem 'piflala' teksta. Tokrat sem rekla, da bom govorila tako, kot da bi šli na kavico in bi vam jaz pripovedovala eno zgodbico. To je meni boljše, kot da nekaj govoriš na pamet. To je Salome," je povedala. Ob tem je razkrila tudi, da je trenutno zelo zadovoljna s svojim življenjem. "Kot vidiš, jaz cvetim. Zelo sem zadovoljna sama s sabo. Leta prinesejo modrost, bi jaz rekla. Ne ukvarjaš se z drugimi, ukvarjaš se s sabo, s svojim življenjem. In življenje, ki nam je še preostalo, bom živela tako, kot jaz želim," je povedala.

Salome o tem, ali je prava Slovenka: Tukaj sem zrasla in tukaj plačujem davke
Salome o tem, ali je prava Slovenka: Tukaj sem zrasla in tukaj plačujem davke
FOTO: POP TV
Kakšni so bili prvi vtisi po predstavi, pa izveste v nocojšnjem POP IN-u, kjer se nam bo v studiu kot gostja pridružila tudi Salome.

Čeprav je naslov njene predstave Slovenka, Salome nima nobenega dvoma o tem, ali si ta naziv že zasluži. "Mislim, da sem jaz prava Slovenka. Tukaj sem že skoraj 40 let, to je celo eno življenje. Tukaj ustvarjam, tukaj je Salome zrasla, tukaj imam svojo publiko, tukaj plačujem davke. Tukaj se smejimo, jokamo, tukaj so moja druga družina in prijatelji. Če pa to ne pomeni biti Slovenka, pa naj gre vse ..." se je pošalila. Na vprašanje o tem, ali je že osvojila Triglav, pa je v smehu dodala: "Ne, ampak se pripravljam. V štiklah bom šla!"

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Na premieri ji ni manjkalo podpore, saj so si njeno novo odrsko zgodbo prišli ogledat tudi številni znani prijatelji in kolegi, med njimi Jasna Kuljaj, Iryna Osypenko Nemec, Mark Barzić ter drugi.

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Artechh
08. 10. 2026 18.00
Jah seveda…. Ne 2x
Odgovori
0 0
Misika1967
08. 10. 2026 17.45
Salome,rabcanka nasa,carica.
Odgovori
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