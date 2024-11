Salome odigrala 100 ponovitev predstave IzNenada Salome

Z rojstnodnevno torto je goste in Salome navdušila njena nekdanja sotekmovalka iz šova MasterChef Slovenija: "Jaz sem jo čisto presenetila, imela je sicer neke svoje zahteve, torta je morala biti vau kot Salome. Mislim, da smo nalogo izpolnili," je povedala Jerneja Trofenik Dimnik."MasterChef dela čudeže. Salome me je marsikateri trik naučila in sedaj sem postal zahteven jedec. Pa tudi zahteven poslušalec in obiskovalec predstav. Danes je bila odlična, starejša kot je, boljša je," je za dobro prijateljico dejal Tomaž Mihelič.

In kakšno razliko od premiere do stote opažajo njeni zvesti podporniki? "Bolj je samozavestna. Tudi spremenila se je, dodala je obline. Zelo se je sprostila," je povedala manekenka Iryna Osypenko. Da bo dočakala 100 predstav, Salome ni dvomila. Vesela je pa za to, ker je obiskala celo Slovenijo in prebivalcem dala vedeti, da transspolnost ni bavbav. Da Salome tudi v prihodnjem letu nikakor ne bo dolgčas, bo poskrbela kar sama – z novo predstavo, o kateri pa je ob koncu namignila le: "Plastik, fantastik, romantik."