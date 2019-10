Salome pokazala novo tetovažo, ki ji ogromno pomeni

Salome , ki smo jo lahko spremljali v tretji sezoni priljubljenega kuharskega tekmovanja Masterchef Slovenija, si je dala tetovirati svojo psičko Kali . Njena pasja prijateljica ima pomembno mesto v njenem življenju, saj jo spremlja na vsakem koraku in je v vseh teh letih postala njena zaveznica.

Pred kratkim se je poslovila od svojih dolgih las in nam zaupala, da se drži diete, s pomočjo katere je v enem mesecu izgubila že šest kilogramov.

"V predstavi na Hrvaškem imam zelo ozek kostum, ni isti kot v slovenski Menopavzi, in ne smem biti videti, kot da sem noseča (smeh). Bo kdo rekel: 'Transseksualka noseča, to ne gre skupaj.' (smeh) Telesno se bom dobro pripravila, dobro se počutim in res si želim blesteti na odru," nam je zaupala pred premiero.