Salome v karanteni postala slikarka: V načrtu je tudi avtoportret

Salome , zvezdnica, ki smo jo nazadnje spremljali v kuharskem šovu MasterChef Slovenij a, je našla novo strast – slikanje. Kot je za naš portal povedala, se ji je ustvarjalna pot odprla pred petimi leti, ko je začela meditirati: "Takrat sem začutila, da bi rada ustvarjala. Zdaj med karanteno pa sem si upala začeti. Začela sem s portreti in moram reči, da sem kar zadovoljna, glede na to, da sem samouk. Zdaj se učim in vem, s čim se bom ukvarjala, ko bom starejša."

Zgovorna Salome je povedala, da se je resnično našla in da jo je talent, ki se je skrival v njej, presenetil. "Našla sem naravni talent, za katerega sploh nisem vedela, da ga imam. V osnovni šoli nisem marala likovne vzgoje. Zdaj sem kar šokirana. Doma vedno gledam slike in popravljam, vedno najdem napake." (smeh) Dodaja, da si kot samouk pomaga le z videi na YouTubu, kjer pogleda, kako se lotiti različnih tehnik in mešanja barv.

In koga bi rada še naslikala? "Trenutno sem naredila skico za Severino. V načrtu pa so še druge ženske dive. Medijske osebnosti svetovnega ranga, ki me navdušujejo. Imam cel spisek imen, ki jih hočem še upodobiti. Je pa v načrtu tudi avtoportret. Ampak za zdaj si še ne upam, moram še malo vaditi!" Dodala je, da je pri slikanju rada realistična in da bo takšna strogost tudi pri lastnem portretu.

"Slikanje mi vzame cel dan. Včasih pozabim tudi jesti, tako me to 'potegne vase' in tako lepo me pomirja v teh časih. Vemo, kakšna je trenutna situacija, poleg tega pa iščem službo. Našla sem super pomiritev," je še povedala Salome in pristavila, da je to nekaj, s čimer bi se lahko ukvarjala celo življenje.