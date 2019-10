Salome z novo pričesko in manj kilogrami: Počutim se zelo dobro

"Celo življenje sem si želela kratko frizuro, ampak nobena frizerka ni bila tako pogumna, da bi to storila. Vse so mi govorile: 'Moraš imeti dolge lase, ker si ženska.' In potem sem jim vedno ugovarjala, da zakaj, saj ženska je lepa tudi s krajšimi lasmi. Priznam, da sem tudi sama zagovarjala, da mora imeti ženska dolge lase. Prvi, ki si je upal in me postrigel, je frizer Loui Ferry. Lahko rečem, da sem z novim videzom zelo zadovoljna," je za 24ur.com komentirala novo pričesko Salome.

To pa ni edina opazna sprememba pri njej. Med drugim je zelo ponosna nase, saj ji je v zadnjih tednih s pomočjo diete, ki ji jo je priporočila njena prijateljica, uspelo shujšati. Salome je že večkrat omenila, da ima težave s kopičenjem maščobe na predelu trebuha in da je to podedovala po mami. Odkrito priznava, da jo to zelo moti: "Ko sem se pogledala v ogledalu, sem bila nezadovoljna sama s sabo, zato sem se odločila, da naredim nekaj zase.Držim se postne diete – 8 ur ješ v zmernih količinah in 16 ur se postiš, vmes piješ le vodo. V enem mesecu sem izgubila šest kilogramov, tako da lahko povem, da deluje. Počutim se zelo dobro. V tem času sem nehala uživati tudi meso."