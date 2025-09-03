Samo še tri dni do poroke leta: Slovenijo preplavile šale o Golobu in Gabrovi

V soboto bosta pred oltar stopila Tina Gaber in premier Robert Golob. Slovenski uporabniki socialnih omrežij vedno znova dokazujejo, da njihovi domišljiji ni meja. Za bodoča zakonca, so si zamislili celo poročno pesem.
Sicer pa je bil par pogosta tarča spletnih zabavljačev že pred napovedjo poroke. Gabrova si je največ pozornosti prislužila na račun aktivizma za pravice nutrij. Predsednik vlade pa je bil po svoji telefonski čestitki Ani Roš deležen kar nekaj zabavnih video montaž.
Ob številnih zabavnih domislicah, pa se na spletu lahko hitro prestopi mejo dobrega okusa in ravno znani obrazi so pogosta tarča negativnih komentarjev in opazk, ki jih naslavljaja tudi aktualna osveščevalna kampanja Pekočemeter. "Ja, me zaboli, ampak ne toliko zaradi mene osebno, ampak bolj v smislu, kako smo prišli do sem in kje je ljubezen," je dejala igralka Zala Djurić."Sam sem se skozi leta naučil, da se s tem ne ukvarjam, da imam en ščit," sodnik šova Masterchef Slovenija Karim Merdjadi.
Tina Gaber pa ima pri tem povsem obratno taktiko, že večkrat je pokazala, da šale in komentarje na svoj račun sprejema in jih zna celo obrniti v svojo šalo. "Pravijo, da sem konjčkom podobna, ampak mislim, da sem tut oslom," je dejala.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.