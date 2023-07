Sam's Fever: Z Donno Presley smo že dobri prijatelji

Skupina Sam's Fever, ki interpretira Elvisovo glasbo, se je podala na prav posebno potovanje. Povabljeni so bili na križarko, ki združuje oboževalce Elvisa Presleya. O nepozabni izkušnji, kjer so se med drugim družili z Elvisovo sestrično ter nekdanjo partnerko, je frontman Samuel Hudl spregovoril za naš portal.

Skupina Sam's Fever je bila že drugič povabljena na križarjenje TCB-World Cruise, kjer so nastopali pred oboževalci kralja rokenrola Elvisa Presleyja. "Nastopati na križarki bi lahko mogoče primerjal s kakšnim nastopom v Las Vegasu, čeprav nimam takšnih izkušenj," v smehu pove frontman skupine Samuel Hudl. "Prostori so obdani z nešteto lučkami, barvnimi ornamenti, tekstilnimi tapetami in preprogami ... vsakemu povzročajo sanjske občutke."

FOTO: osebni arhiv

Potovanja, ki je potekalo od Italije do Turčije, se je udeležilo več kot 5000 oboževalcev, s čimer je skupina postavila nov rekord v velikosti občinstva, pred katerimi je nastopila. Hudl pravi, da zanje to ni bilo nič posebnega, saj so že nastopili na marsikaterem velikem odru, zato tudi trema ni bila prisotna. "Več treme imamo, ko stopimo na oder pred družbo zasebnih zabavah ali v manjših dvoranah, ker je takrat odnos s publiko bolj intimen. Je pa seveda nastop pred mednarodno publiko, ki se je nahajala na križarki, tudi zelo posebna izkušnja. Za tremo ni bilo časa, smo pa dobili ogromno pozitivne energije in evrofrije." Pevec pravi, da so oboževalci Sam's Fever sprejeli odlično, saj so v njihovem ustvarjanju videli zelo kakovostno alternativo Elvisu. "Najbolj jim je všeč, ko opazijo, da ne želimo kopirati in da nismo Elvis Presley. Obstajajo ljudje, ki na Elvisa gledajo kot na boga. Takšni ljudje se oblačijo kot on, nosijo zalisce itd. Od takšnih smo že dobili opazko, da nismo Elvis. Takšne oboževalce sem poimenoval Elvis Policija," se pošali Samuel.

Na križarki so se člani skupine srečali z Donna Presley in Lindo Thompson. FOTO: osebni arhiv