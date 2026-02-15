Samuel Lukas na valentinovo ponudil svež album

Mojster glasbenih emocij, ki že 35 let s svojo ljubeznijo do glasbe navdušuje občinstvo doma in v tujini, je oboževalce nad Ljubljano presenetil s premiero nabora nepoznanih skladb. "Sem si rekel, a bo to okej ali ne. Pa sem na koncu ugotovil, da so vse pesmi ljubezenske in sem jih predstavil ljudem. Uživali so, celo plesali," je bil vesel Samuel Lukas.

Primorski glasbenik je nastopil v Ljubljani. FOTO: POP TV

Nanj je bila ponosna tudi njegova hčerka. "Sem zelo vesela, da se je končno sprostil, da ne gleda na to, kaj si mislijo ostali in 'fura' svoje," je zaupala Arijana Lukas, ki je z njim tudi nastopila. Oče jo še danes vidi kot malo šestletno punčko, ko je prvič nastopila pred njim. "Takrat sem ji rekel: joj, Ari, pa ne da boš pevka," je dejal v smehu.

Samuel Lucas je predstavil svoj tretji album. FOTO: POP TV