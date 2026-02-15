Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Samuel Lukas na valentinovo ponudil svež album

Ljubljana, 15. 02. 2026 16.57 pred 12 urami 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Samuel Lucas je predstavil svoj tretji album.

Valentinov vikend je minil tudi v znamenju romantičnih koncertov, zaljubljenci pa so se na ljubljanskem gradu stiskali ob pesmih Samuela Lucasa. V prestolnici je premierno predstavil pesmi iz svežega, še nastajajočega tretjega albuma.

Mojster glasbenih emocij, ki že 35 let s svojo ljubeznijo do glasbe navdušuje občinstvo doma in v tujini, je oboževalce nad Ljubljano presenetil s premiero nabora nepoznanih skladb. "Sem si rekel, a bo to okej ali ne. Pa sem na koncu ugotovil, da so vse pesmi ljubezenske in sem jih predstavil ljudem. Uživali so, celo plesali," je bil vesel Samuel Lukas.

Primorski glasbenik je nastopil v Ljubljani.
Primorski glasbenik je nastopil v Ljubljani.
FOTO: POP TV

Nanj je bila ponosna tudi njegova hčerka. "Sem zelo vesela, da se je končno sprostil, da ne gleda na to, kaj si mislijo ostali in 'fura' svoje," je zaupala Arijana Lukas, ki je z njim tudi nastopila. Oče jo še danes vidi kot malo šestletno punčko, ko je prvič nastopila pred njim. "Takrat sem ji rekel: joj, Ari, pa ne da boš pevka," je dejal v smehu.

Samuel Lucas je predstavil svoj tretji album.
Samuel Lucas je predstavil svoj tretji album.
FOTO: POP TV

Je pa za razliko od občinstva, ki se je ob ljubezenskih pesmih stiskalo na vikend zaljubljencev, časa za romantiko za glasbenike bolj malo. "Glasbeniki slavimo valentinovo, ljubezen, ampak ne na valentinovo. Na valentinovo slavimo ljubezen posredno - z obiskovalci koncertov. Kar je sicer lepo, toda meni je bolj všeč nekaj bolj tihega, ko ni gneče, kakšna romantična večerja. Za valentinovo je lepo, če dobim kakšen cvet, kakšno rožo, recimo," pa je povedala pevka Martina Majerle, ki je kot spremljevalni vokal nastopila z Lukasom.

samuel lukas valentinovo ljubezen glasba album

Predstava Odprti zakon navdušila znane obraze: Tega ne delati!

Laura Beranič razkrila spol otroka

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534