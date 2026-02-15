Samuel Lukas na valentinovo ponudil svež album

Mojster glasbenih emocij, ki že 35 let s svojo ljubeznijo do glasbe navdušuje občinstvo doma in v tujini, je oboževalce nad Ljubljano presenetil s premiero nabora nepoznanih skladb. "Sem si rekel, a bo to okej ali ne. Pa sem na koncu ugotovil, da so vse pesmi ljubezenske in sem jih predstavil ljudem. Uživali so, celo plesali," je bil vesel Samuel Lukas.
Nanj je bila ponosna tudi njegova hčerka. "Sem zelo vesela, da se je končno sprostil, da ne gleda na to, kaj si mislijo ostali in 'fura' svoje," je zaupala Arijana Lukas, ki je z njim tudi nastopila. Oče jo še danes vidi kot malo šestletno punčko, ko je prvič nastopila pred njim. "Takrat sem ji rekel: joj, Ari, pa ne da boš pevka," je dejal v smehu.
Je pa za razliko od občinstva, ki se je ob ljubezenskih pesmih stiskalo na vikend zaljubljencev, časa za romantiko za glasbenike bolj malo. "Glasbeniki slavimo valentinovo, ljubezen, ampak ne na valentinovo. Na valentinovo slavimo ljubezen posredno - z obiskovalci koncertov. Kar je sicer lepo, toda meni je bolj všeč nekaj bolj tihega, ko ni gneče, kakšna romantična večerja. Za valentinovo je lepo, če dobim kakšen cvet, kakšno rožo, recimo," pa je povedala pevka Martina Majerle, ki je kot spremljevalni vokal nastopila z Lukasom.
