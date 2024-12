Sandra Antič in Tilen Artač sta preoblekla uspešnico Črn tulipan

Sandra Antič je začela recitirati in po svoje interpretirati pesmi pred osmimi leti. Vsako recitacijo pospremi s posebno glasbeno podlago in z domiselnim videospotom, videoposnetke pa nato objavi na družbenih omrežjih pod imenom Saki recitira."Predstavljam vam svoj najnovejši recitatorski projekt Črn tulipan. Gre za interpretacijo slovenske rock uspešnice skupine Big Foot Mama, v kateri sodeluje izjemni Tilen Artač, ki z violončelom vnaša globino in čarobnost v to zgodbo," je o priredbi pesmi povedala Sandra Antič.