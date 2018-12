Sanja Grohar bo rodila v Londonu: 'Za naju je bolj logično, da sva tukaj'

"Na svet ne gledam kaj drugače. Je pa res, da sem bolj čustvena in da se lahko zjokam že pri kakšni reklami na televiziji (smeh), ampak to je pa več ali manj tudi edina sprememba," je za 24ur.com povedala Sanja in dodala, da ima že od nekdaj rada praznični čas, da pa si letos ni želela kakšnih posebnih daril, ampak: "Želela sem si zdravja, sreče in ljubezni, pa naj se sliši še tako osladno."

Sanja z možem Matejem v Londonu živi že pet let in prav vsak december do zdaj sta preživela v Sloveniji. No, letošnji december je zanju zaradi Sanjine visoke nosečnosti drugačen, saj ga prvič preživljata v Londonu:"Zaradi visoke nosečnosti ne smem leteti. Je pa k nama prišla moja sestrica, tako da so bili prazniki kljub vsemu prelepi."