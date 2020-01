Sanja Grohar delila nove rojstnodnevne družinske fotografije

"Tako majhna, a vseeno velika številka. Po pravici povedano, nimam pojma, kam je šlo to leto, ker imam občutek, da sem rodila včeraj. Bom pa tipična ponosna mama, ki je neizmerno hvaležna, da naju je najin lepi fantek izbral za starša. Naš veseli fant. Tako ljubeč in pameten. Toliko ene ljubezni, da jo težko opišem," je ob njegovem prvem rojstnem dnevu v svojem spletnem blogu zapisala Sanja ter dodala:

"Preden sva imela Nicolaia, nama ni bilo niti malo jasno, kako velika ljubezen je to. Za nami je težko, a prelepo leto. Težko, ker sva proč od najinih družin in sama za vse. Nimam časa za bolniške niti za 'dan na off', ker biti mama je 24-urni delovnik. Zato še tako bolj cenim Mateja in njegovo pomoč."

35-letna Sanja, ki z družino živi v Londonu, je s fotografiranja delila tudi zelo ljubko družinsko fotografijo, na kateri 'zmaga' izraz njenega sina. Pod njo je zapisala: "Nicolaiev izraz me spominja na Kevina iz filma Sam doma. Ta slika še zdaleč ni popolna, a zame je."