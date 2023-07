Sanja Grohar drugič mama: Pridružil se nam je Valentin

"14. 7., naša srca so polna. Pridružil se nam je Valentin," je na družbenem omrežju Instagram zapisala Sanja Grohar in tako sporočila, da se je njena družina povečala. Ob veseli novici se je zahvalila osebju v porodnišnici Postojna: "Zelo sem hvaležna babicama Nadi in Tiji za vso pomoč pri porodu ter vsem ostalim krasnim babicam." Dodala je fotografijo iz porodnišnice, na kateri v naročju drži novorojenca, medtem ko jo objema njen mož Matej Kovič.