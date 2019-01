Sanja Grohar je postala mama

Nekdanja miss Slovenije, glasbenica in modna influencerka ter blogerka Sanja Grohar , je v svoji Instagram zgodbi objavila fotografijo, s katero je svetu sporočila, da je postala mama. S soprogom Matejem Kovičem , s katerim sta po večletnem razmerju svojo ljubezen pred oltarjem okronala avgusta lani, sta postala starša 53 centimetrov dolgemu in 3070 gramov težkemu fantku Nicolaiju .

Sanja Grohar in Matej Kovič sta sina poimenovala Nicolai

Sanja je rodila v britanski prestolnici, kjer s partnerjem živita in ustvarjata že pet let, v ekskluzivnem intervjuju, ki smo ga objavili na dan silvestrovanja 2018, pa nam je zaupala, da ima že od začetka nosečnosti izbrane zdravnike v Londonu in da zaradi visoke nosečnosti med novoletnimi počitnicami s partnerjem ne bosta nikamor potovala.