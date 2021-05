Sanja Grohar nad karantenske kilograme s hojo v hribe

Sanja Grohar, poročena Kovič, se je z družino med pandemijo vrnila v Slovenijo. Ker je bilo v karanteni več časa za kuhanje in peko – v kuhinji se odlično znajde tudi njen mož Matej – je pridobila tudi nekaj odvečnih kilogramov. Zaupala nam je, da je 'nakopičenim' kilogramom že napovedala 'vojno', pri tem pa odkrila ljubezen do hoje v hrib.

Sanja Grohar je svoj dom v Angliji za zdaj zapustila in se med pandemijo covida-19 z družino vrnila v Slovenijo. Pravi, da v življenju nič ni gotovo, zato dopušča možnost, da se nekega dne mogoče na Otok celo vrne. "Lahko rečem, da smo trenutno skupaj in preživljamo čas z našimi najdražjimi, sorodniki. Veseli smo, da je Nicolai lahko več časa s starimi starši, ki jih je prej videl le nekajkrat letno v Sloveniji. Nicolaiu se ni bilo treba nič prilagajati in ne vem, če je sploh opazil, da smo se selili, ker ni bil star niti dve leti, ko smo prišli v nazaj Slovenijo,"za 24ur.com pojasni Sanja, ki je tako kot mnogi med karanteno veliko pekla. Ima pa tudi to srečo, da se za štedilnikom odlično znajde njen mož Matej Kovič.

"Tudi midva sva veliko pekla, posebej Matej, ki uživa v delanju testa za pice. Mislila sem, da rada kaj skuham, dokler ni v moje življenje prišel Matej. On je neverjeten v kuhinji. Od rib do rižot, karkoli naredi, je top. Sicer še vedno najraje naredi pico z vsemi sestavinami, dobavljenimi iz Italije, uživa v pripravi testa za pice. Tudi midva sva imela več časa v karanteni in posledično sva veliko pekla, posebej Matej. Zdaj pa naju v Sloveniji razvajata tudi babici."

Nekateri so v karanteni močno spremenili svoj življenjski slog. Pridelali so kakšen kilogram ali dva ali pa so shujšali. In kakšno izkušnjo ima za seboj Sanja? "Oh, tudi jaz sem pridobila kakšnih šest kilogramov. Hrana prav osrečuje in mislim, da smo bili vsi na neki točki v karanteni, ko smo samo poslušali grozne novice in verjetno smo potrebovali malo tolažbe v hrani. Ko sem bila mlajša, nisem imela nekih problemov s težo, ampak potem je pa z leti vedno težje izgubiti kilograme. Odkrila sem ljubezen do hoje v hribe in to me malo rešuje, ker še vedno si rada privoščim dobro hrano."

icon-expand Sanja FOTO: osebni arhiv

Sanja med karanteno ni samo kuhala in pekla: "Čas v karanteni sem si zapolnila tudi s plesanjem na TikToku, hkrati pa sem ustvarila nove kose za svojo znamko TCMBB." Ker smo bili večinoma doma in nekateri tudi delali od doma, je bilo najpogostejše oblačilo nedvomno udobna trenirka."Vsa oblačila so res kvalitetna, narejena v Sloveniji. Smo etična znamka, torej prijazna do ljudi in okolja in ne izkoriščamo delovne sile. Naše trenirke so narejene iz organskega bombaža in so trajnostne, tako da kosi zdržijo leta in leta. In mislim, da smo eni redkih pri nas, ki ponujamo ujemajoče se trenirke za mamice in otroke. Da ne bo pomote, trenirke niso namenjena samo mamicam, ampak vsem ženskam, ki imajo rade udobna oblačila."

icon-expand Sanja z družino FOTO: osebni arhiv

Nekdanja miss Slovenije, danes pa uspešna blogerka, je tudi ena tistih, ki si je med pandemijo februarja letos z družino privoščila pobeg v Dominikansko republiko. "Ker dejansko ne vemo, kdaj bomo lahko spet 'normalno' potovali, smo imeli neko sodelovanje s hotelom in izkoristili smo prijetno s koristnim. Bilo je kar naporno. Veliko prestopov, ker mnogo letalskih družb ne leti več ali pa ne leti tako pogosto. Opravili smo veliko testov, od hitrih do PCR. Zdaj, ko imam otroka, je vse še težje in ko samo pomislim na vse to, bi najraje kar ostala doma. Za varnost je bilo sicer dobro poskrbljeno tako na letališčih in v resortu."

Za konec nam je še zaupala, kaj bo prva stvar, ki jo bo naredila, ko bo te situacije s koronavirusom enkrat konec: "Več stvari! Si privoščila normalno večerjo z Matejem in prijatelji. Odšla bi z mojima fantoma nekam na toplo v miru brez dvomov, strahu in misli na korono."

