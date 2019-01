Sanja Grohar objavila prvo fotografijo sina: 'Najin svet'

Sanja Grohar je na svoj osebni profil na Instagramu objavila prvo fotografijo svojega sina Nicolaija.

''Najin svet,'' je zapisala pod ljubko fotografijo, na kateri dojenček počiva v posteljici. Novopečena mamica se je po porodu zelo hitro vrnila v virtualni svet oziroma si sploh ni vzela premora. Oboževalce pridno obvešča o prvih dneh, odkar je postala mamica.

Sanja se v novi vlogi dobro znajde in, kot kaže, ji materinstvo tudi zelo pristoji. Pred tremi dnevi je z javnostjo delila fotografijo, na kateri je videti čudovito. Fotografija je nastala, ko je sinka z vozičkom odpeljala na sprehod. V Instagram zgodbi je nato spregovorila, da je tudi sama povsem običajna mama, in svoje sledilce opozorila, naj ne verjamejo vsaki objavljeni fotografiji na Instagramu, saj je resnica lahko drugačna, ter priznala, da so ji seveda ostali poporodni kilogrami in trebušček.