Sanja Grohar s sinom prvič na letalo

Za Sanjinega sina je bilo to prvo potovanje z letalom.

Mali Nicolai je bil med letom zelo priden. In ne samo to. Sanja je v Instagramovi zgodbi razkrila, da je malček ves let prespal.

Novopečena mamica se je po porodu zelo hitro vrnila v virtualni svet oziroma si sploh ni vzela premora. Oboževalce pridno obvešča o vsem, kar se dogaja v njenem zasebnem življenju, in kot kaže, se v materinski vlogi odlično znajde.