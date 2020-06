Sanja Grohar: Seveda nam je bilo hudo, ampak smo veseli, da imamo drug drugega

Sanja Grohar, ki z možem Matejem Kovičem že več let živi v Londonu, je bila v času karantene na Otoku. Slovenijo in svoje domače je zaradi izbruha novega koronavirusa nazadnje obiskala decembra lani. V pogovoru nam je med drugim zaupala, kako je doživljala to obdobje in spregovorila o preizkušnji, ko je na hitro prenehala dojiti, ter o novi poslovni ideji.

"Z Matejem sva najini družini in sorodnike v Sloveniji nazadnje videla decembra lani. Takrat seveda nismo imeli pojma, da bo vmes minilo toliko časa do našega naslednjega obiska. Moj sin Nicolai je vmes shodil, zdaj že govori … tako hitro raste in seveda je škoda, da stari starši niso bili del tega. Seveda nam je bilo hudo, ampak smo veseli, da imamo drug drugega. Se pa toliko bolj veselimo našega naslednjega obiska," je za 24ur.com pojasnila Sanja Grohar. Odkar je postala mamica, se njen svet seveda vrti predvsem okrog prvorojenca. "Najin Nikec je najina sreča. Seveda ima veliko for in se mu res nasmejiva (nasmeh). Vsak starš ima pri svojem otroku verjetno šibko točko."

Sanja je imela pred enim letom tudi težko preizkušnjo, saj je zaradi hude infekcije morala čez noč prekiniti z dojenjem. "Bili smo v Mehiki na dopustu in predzadnji dan sem staknila hudo infekcijo. Zaradi močnih antibiotikov seveda nisem smela dojiti, in to je bilo iz danes na jutri. Nicolai je bil star 10 mesecev. Takrat nam ni bilo lahko, ampak zdaj vidim, da je bil pravi čas. Pri 10 mesecih se še Nicolai ni toliko zavedal, kot se na primer sedaj. Če bi želela prekiniti zdaj, bi seveda Nicolai vse vedel in bilo bi 100 odstotkov težje."

Sanja odlično kombinira materinstvo s kariero. Ko se je znašla v materinski vlogi, je naletela na različne izzive. Ker je želela biti tudi med nosečnostjo urejena in slediti modnim trendom, je pogrešala praktično obleko, ki bi ji omogočala, da bi lahko brez težav v njej podojila sina. Porodila se je ideja o nepogrešljivem modnem kosu, ki pa ni namenjen samo nosečnicam, ampak vsem ženskam.

"Oblekico TCMBB (kratica izvira iz imena njenega bloga theycallmebambam) sem oblikovala za vse ženske, ampak sem jo pa tudi prilagodila mamicam ter nosečnicam. Torej lahko jo nosi najstnica, nosečnica, mami ... Sama sem imela po rojstvu Nicolaia težavo nositi obleke, ker nisem mogla v njih dojiti, razen, če bi jo potegnila čez glavo in nekje obsedela gola (smeh). Tako, da sem pri novi kreaciji dodala gumbke, ki rešijo tudi ta problem. Če si mami, to še ne pomeni, da se moraš zapustiti, a ne? Lahkotna ohlapna obleka je zelo praktična, saj se lahko nosi oprijeta s pasom ali brez njega. Pas lahko uporabite namesto traka za lase. Obleke, ki jih izdelujejo v Evropi, bodo v omejeni izdaji in z veseljem povem, da je znamka TCMBB prijazna okolju, ljudem ter živalim," pove o novem poslovnem podvigu in še doda, od kod ime za modno znamko.

"Znamko TCMBB sem poimenovala po svojem blogu. To ime sem dobila v Londonu od znanke, ki me je začela ljubkovalno klicati BamBam zaradi fige, ki jo vedno nosim. Spominjala jo je na punčko iz Kremenčkovih, ampak se je malo zmotila, ker je BamBam v risanki fantek, punčki pa je ime Pebbles (smeh). Vzdevek sem obdržala, ker smo bili nanj že preveč navajeni (smeh)."

Čez dva meseca, avgusta, bosta Sanja in Matej praznovala drugo obletnico poroke. "Obletnice seveda praznujeva. Poročni dan je bil najlepši dan v najinih življenjih, poleg dneva, ko se je rodil najin sin. Ni nam pomembno, kako bomo praznovali, samo da smo skupaj." Slovenska blogerka ter nekdanja pevka, ki prihaja iz Kranja, je videla že ogromno sveta, a ker je situacija zaradi epidemije covida-19 takšna, kot je, in so meje še zaprte, naslednje destinacije za potovanje še nima izbrane. "Včasih bi imela že vse načrtovano, saj sva z Matejem veliko potovala. Zdaj pa smo prišli do točke, kjer se je cel svet ustavil, in to nam je dalo misliti. Sigurno te predrami in postavi prioritete na pravo mesto. Dejansko mi je vseeno, kam bom najprej odpotovala. Najprej si samo želimo do svojih najbližjih in preživeti čas z njimi. Bomo sproti videli, kam in kako."