Sanja Grohar z družino uživa na sanjskih počitnicah

35-letna mamica je bila presrečna, ker je bil njen prvorojenec zelo priden med več ur trajajočim letom čez lužo. Hkrati je za družinico to prvo daljše potovanje in prepričani smo, da ne zadnje. To potovanje pa ima za Sanjo in Mateja prav poseben pomen, saj sta pred dnevi praznovala obletnico zaroke.

"Pred natanko tremi leti me je Matej zaprosil za roko v Mehiki in zdaj sva nastanjena v istem letovišču kot takrat. Zaroka se je sicer zgodila na drugi lokaciji, ki je bila imenovana za eno najbolj romantičnih plaž na svetu in tja se bomo vrnili čez nekaj dni," je pod objavo družinske fotografije s plaže na Instagramu hvaležna zapisala Sanja, ki je ob tem lahko podoživela spomine na tisti dan, ko je privolila v poroko. Za Sanjo pa je to potovanje še toliko bolj posebno in čustveno, saj je z njima tudi sin Nicolai, ki je plod njune ljubezni. Kot lahko vidimo iz objavljenih fotografij, sta zakonca izbrala letovišče, ki je na prvi pogled pravi raj na zemlji.

Novopečena mamica se je po porodu zelo hitro vrnila v virtualni svet oziroma si sploh ni vzela premora. Oboževalce redno obvešča o vsem, kar se ji dogaja v zasebnem življenju, in kot kaže, se v materinski vlogi odlično znajde.