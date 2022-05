Sanja Sirk kuhala z Urošem Štefelinom: MasterChef odpira mnoga vrata

Sanja pravi, da je od nekdaj ljubila kuhanje, a da je v šovu odnesla ogromno znanja, zaradi katerega se je lahko kulinarično še bolj razvila. A brez temeljev ni nič. "Sama sebe sem videla kot eno redkih, ki je imela utrjene temelje in osnove. Kako bi rekla? To, kar ti da mama, kar ti da babica, to kar ti da kuhanje za družino. Recimo, da znaš razkosati piščanca, da znaš narediti različne vrste testa, da ne rabiš imeti recepta za osnovne stvari. Nisem pa imela znanja o novodobni kuhinji, o tujih začimbah, zeliščih. Nas so mame učile, daj malo soli, malo vegete, malo popra in to je to!" (smeh)

Že v šovu je navdihovala s pripravo jedi, zdaj pa svojo pot nadaljuje. A brez MasterChefa tega ne bi bilo. Čeprav je menila, da se bodo vrata po končani oddaji odpirala le mlajšim kolegom sotekmovalcem, se je zmotila. "MasterChef je bil res prelomnica v življenju. Tudi ko smo še bili v šovu, so nam reporterji nenehno govorili, da bomo videli, koliko vrat se nam bo odprlo, ko bomo prišli iz šova. Mislila sem si: 'Mah, kdo bo mene poklical? Od toliko mladih ljudi, bo ravno mene nekdo za roko povlekel.' Jaz v svojem načinu kuhanja, za štedilnikom pustim toliko ljubezni in toliko sebe, da zdaj vidim, da to ni moglo ostati neopaženo. In res. Malo po malo se odpre ogromno vrat. Če imaš nek svoj fokus, če imaš željo, to mora uspeti. Vse te potem nekako vodi navzgor."

Z družino v restavracijo? Nič več, doma je bolje

"Brez lažne skromnosti povem, da ne hodimo več po restavracijah, ker redko kje jemo tako dobro kot doma," je Sanja povedala, kako zelo so se doma navadili na njeno kuho ter njene specialitete.

Prvi, da je že dobila ponudbe, da bi sama odprla kakšno restavracijo ali bistro, a je to ne zanima. Njena želja je kuhati in ne voditi restavracije: "Rada bi bila za štedilnikom in kuhala. Nočem se ukvarjati z zakoni in vsem tem, jaz hočem kuhati. V kuhinji sem s srcem in dušo in si želim, da bo tako ostalo."

Trenutno dela kot pomočnik vodje kuhinje v Grand Casino Lipica, kamor so v kuhinjo povabili tudi Uroša Štefelina, s katerim je Sanja tudi kuhala. "Se me je takoj spomnil, me objel in sem bila tako ponosna, da joj." Pove, da je bila izjemno počaščena, da je lahko kuhala z njim in da se je od njega naučila marsikaj novega. Kot je zapisala na Instagramu, je pomembno je, da človek vztraja in tako se bodo zgodile dobre stvari: "Sanjati in verjeti vase kljub letom in vsem življenjskim oviram je od vedno moj način. Želja po spremembi, učenju, napredovanju in nadgrajevanju znanja je gonilo da dosežeš več kot sprva misliš da zmoreš. Hvala MasterChef Slovenija, da sem lahko bila del vaše zgodbe. Hvala Jernej Ilijaš da tako nesebično deliš svoje znanje z menoj. Hvala gospod Uroš Štefelin, da sem imela čast delati z vami. Nikoli ne reci da si prestar/premlad. Če je v tebi iskra, bo naredila ogenj in njegov sijaj ti bo osvetlil pot. Samo vztrajaj!"