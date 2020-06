Sanji Sirk je MasterChef ponudil nov zagon ter karierno pot

Sanja se trenutkov v MasterChef kuhinji z veseljem spominja. Še bolj kot kuhanje pred sodniki ter končni uspeh pa ji je v srcu ostalo vsakodnevno večerno druženje s preostalimi tekmovalci. Ko so skupaj povečerjali obrok, ki sta ga pripravila skupaj s sotekmovalcem Majem in so se preostali posvetili igram s kartami, se je sama z veseljem lotila pospravljanja mize ter pomivanja posode: "Ob tem spominu mi gre kar na jok. Ampak to so trenutki, ki jih ne bom nikoli pozabila. Res, lepo smo se razumeli. Po večerji sem zelo rada pomivala posodo. Vsi so me spraševali, če mi ni težko. Jaz pa sem to počela z največjim veseljem in ljubeznijo, saj me je to spominjalo na dom in mojo drago družino. Tako sem imela občutek, da sem za trenutek z njimi," je ganjeno povedala simpatična Primorka.