Sanjska Laura pričakuje prvega otroka

Laura Beranič skupaj s svojim partnerjem Timom Golobom pričakuje prvega otroka. Veselo novico je s svojimi sledilkami in sledilci delila na družbenem omrežju Instagram.

Objavila je posnetek ogledala, v katerem sta skupaj s partnerjem, pred ogledalom pa sta nastavila otroške nogavičke in test nosečnosti. "Imela sva željo, ki se je uresničila. Mi trije vam želimo čudovit vstop v 2026, naj bo najbolj čarobno do zdaj," je zapisala v opisu.