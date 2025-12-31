Sanjska Laura pričakuje prvega otroka

Laura Beranič skupaj s svojim partnerjem Timom Golobom pričakuje prvega otroka. Veselo novico je s svojimi sledilkami in sledilci delila na družbenem omrežju Instagram.
Objavila je posnetek ogledala, v katerem sta skupaj s partnerjem, pred ogledalom pa sta nastavila otroške nogavičke in test nosečnosti. "Imela sva željo, ki se je uresničila. Mi trije vam želimo čudovit vstop v 2026, naj bo najbolj čarobno do zdaj," je zapisala v opisu.
Beranič se je v srca gledalk in gledalcev zasidrala v dveh priljubljenih šovih - Sanjski moški, kjer se je potegovala za srce Gregorja Čeglaja, in v Kmetiji. V komentarjih pod objavo so se zvrstile številne čestitke, med drugim tudi Carmen Osovnikar, s katero sta skupaj tekmovali v Sanjskem moškem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.