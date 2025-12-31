Naslovnica
Domača scena

Sanjska Laura pričakuje prvega otroka

Maribor, 31. 12. 2025 11.43 pred 23 minutami 1 min branja 10

Avtor:
R. M.
Laura Beranič

Laura Beranič, ki smo jo spoznali v naših šovih Sanjski moški in Kmetija, skupaj s partnerjem pričakuje prvega otroka. "Imela sva željo, ki se je uresničila," je zapisala v objavi na družbenem omrežju Instagram.

Laura Beranič skupaj s svojim partnerjem Timom Golobom pričakuje prvega otroka. Veselo novico je s svojimi sledilkami in sledilci delila na družbenem omrežju Instagram.

Objavila je posnetek ogledala, v katerem sta skupaj s partnerjem, pred ogledalom pa sta nastavila otroške nogavičke in test nosečnosti. "Imela sva željo, ki se je uresničila. Mi trije vam želimo čudovit vstop v 2026, naj bo najbolj čarobno do zdaj," je zapisala v opisu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Beranič se je v srca gledalk in gledalcev zasidrala v dveh priljubljenih šovih - Sanjski moški, kjer se je potegovala za srce Gregorja Čeglaja, in v Kmetiji. V komentarjih pod objavo so se zvrstile številne čestitke, med drugim tudi Carmen Osovnikar, s katero sta skupaj tekmovali v Sanjskem moškem.

laura beranič tim golob nosečnost

Princ, ki to ni več, skrivnostna smrt in (ne)zaključeni spori

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Srebrni breg novoletna izdaja
31. 12. 2025 12.07
Zelo vesel le malo kdaj tako.
Odgovori
0 0
Racional-ec
31. 12. 2025 12.03
Zalostno da mediji promovirajo nedelo in neintelekt, narobe svet, zato tisti, ki ne nudijo nic veljajo, tisti, ki pa so visoko izobrazeni pa zal nic
Odgovori
+1
1 0
Mk3200
31. 12. 2025 11.59
Sanjska, iz nočne more 😂
Odgovori
+2
2 0
Teleport
31. 12. 2025 11.57
Kdo?
Odgovori
+0
1 1
Spijuniro Golubiro
31. 12. 2025 11.57
Neb reku da je
Odgovori
+0
1 1
sc0rpion
31. 12. 2025 11.57
Srečen vsak, ki jo je zgrešil
Odgovori
+2
3 1
grikos
31. 12. 2025 11.50
Hahaha,ta pa je zares sanjska
Odgovori
+6
6 0
Mali medo
31. 12. 2025 11.56
Komu je ta sanjska.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
