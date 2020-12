Zvezdniške poroke v času pandemije

Naš smučarski skakalec Peter Prevc in njegova srčna izbranka Mina Lavtižar , ki sta v razmerju že več let, sta se sprehodila do oltarja. Poročni zaobljubi sta si izmenjala na Bledu. Nevesta je za to priložnost nosila tradicionalno belo obleko, bogat poročni šopek pa so popestrile rumene in bele cvetlice. Ženin je na svoj poročni dan nosil temnomodro obleko.

Skakalni as je pomemben mejnik v življenju oznanil kar na družbenih omrežjih, saj je 21. junija objavil poročno fotografijo, na kateri sta mladoporočenca videti presrečna. Ob tem je kratko in jedrnato zapisal: " Za zmeraj ." Peter Prevc in njegova srčna izbranka Mina Lavtižar sta pred dvema letoma postala starša sinu Ludviku .

Glasbenik Alex Volasko, ki smo ga lahko lani spremljali v šovu Znan obraz ima svoj glas , ter pevka in igralka Saša Lešnjek sta se na predzadnjo soboto v avgustu poročila v prekrasnem Ferrarijevem vrtu v Štanjelu. Na poročno slovesnost sta povabila 50 svatov. " Vesela sva, da ni bilo treba krajšati seznama, saj sva si to številko zastavila že na začetku. Ravno prav – ne preveč ne premalo. Poroko sva načrtovala slabo leto, od zaroke. V resnici se nisva kaj dosti obremenjevala, saj sva želela malo bolj spontan pristop, prav tako pa sva se v večini stvari takoj strinjala, " je po poroki za 24ur.com povedal ženin.

"Poroka tik pred zaprtjem, virtualna dekliščina, medeni tedni v karanteni ... Malo drugače, kot sva planirala. Ampak morda je pa tako najlepše – očiščeno vsega, samo midva. Preprosto. Takšno, kot je najino življenje. Istočasno pa si oba želiva še ene poroke v Sloveniji, na kateri bodo prisotni vsi, ki jih imava rada, s plesom in torto. In metanjem šopka!" je maja zapisala na družbenih omrežjih.

Tjaša Petrič Cvet, novinarka informativne oddaje Svet na Kanalu A, in nekdanji mister Slovenije Žan Cvet sta si julija, v času koronakrize, obljubila večno zvestobo. Zaradi epidemije covida-19 sta imela skromno poroko, na katero sta povabila najožje sorodnike in prijatelje. " Marca so bile priprave na poroko 'na pavzi' za nedoločen čas. Prej sem imela tisoč in eno idejo, kako bi kaj bilo videti, ampak če ne veš, ali bo to (letos) sploh izvedljivo, izgubiš voljo in zagon. Datum sva enkrat vmes že prestavila, zdelo se nama je, da je varno prestaviti datum na julij, pa sva se še kako uštela," je o pripravah povedala Tjaša – a na koncu se je vse dobro izšlo.

Edo Murić, slovenski košarkarski reprezentant, ki je leta 2017 s svojimi soigralci osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu, in njegova izbranka Nina Tatalović sta si v krogu najbližjih družinskih članov in prijateljev obljubila večno zvestobo. Skupaj imata tudi sina Kana , ki je junija praznoval prvi rojstni dan.

Simpatična novinarka je ena tistih, ki so od nekdaj sanjale o 'najlepšem dnevu v življenju', poroka ji pomeni veliko, a je bila zaradi epidemije soočena z realnostjo: "Bila sem pripravljena, da se bo poroka morda zgodila samo pred okencem upravne enote, brez najbližjih." A na srečo je bil strah odveč in z izbrancem sta si po vseh naporih le izmenjala poročni zaobljubi.

Košarkarju Cedevite Olimpije je za skok v zakonski jarem čestitala tudi njegova ekipa in mu na Instagramu pod objavljeno poročno fotografijo zaželela vse najlepše: "Kje se to poletje potikajo zmaji? No, naš Edo Murić se je včeraj oženil! Iskrene čestitke ob tem pomembnem in čudovitem življenjskem dogodku! #ZmajevoSrce"

"Gospod in gospa, 8. 8. 2020," je pod objavljene poročne fotografije na Instagramu zapisala novopečena nevesta, ki so ji ob tej priložnosti čestitali številni smučarski kolegi in kolegice.

Veselo novico, da sta se 35-letna Scarlett Johansson in 38-letni Colin Jost poročila, je na Instagramu potrdila neprofitna organizacija Meals on Wheels America."Navdušeni smo, da lahko prvi sporočimo novico, da sta se Scarlett Johansson in Colin Jost ob upoštevanju varnostih ukrepov konec tedna poročila z intimnim obredom ob svoji ožji družini in najbližjih . Njuna poročna želja je pomagati ranljivim starejšim, ki v tem težkem času potrebujejo podporo," so zapisali in vse pozvali k donaciji.

Zvezdnika sta se v javnosti kot par prvič pojavila leta 2017, zaročila pa sta se maja lani. Za Scarlett bo to že tretji skok v zakonski jarem, medtem ko bo to za Colina prvi sprehod do oltarja. Igralka je bila namreč v preteklosti že dvakrat poročena, in sicer z igralcem Ryanom Reynoldsom (med letoma 2008 in 2010) ter s francoskim novinarjem Romainom Dauriacom (med letoma 2014 in 2017), s katerim ima tudi šestletno hčer Rose.

Lily Allen in David Harbour

Angleška pevka Lily Allen in David Harbour, zvezdnik serije Stranger Things, sta se po dopustovanju na Hrvaškem odpravila v Las Vegas in si na skrivni poroki izmenjala zaobljubi. Zvezdnika sta nekoliko pohitela in v zakonski jarem skočila v igralniški meki brez prisotnosti družine in prijateljev.