Sanjski Gregor: Eno dekle bo vrtnico zavrnilo

Sanjski moški, ki zase pravi, da je v resnici sicer bolj zadržan in zaupa zgolj ljudem, ki mu dokažejo, da so tega vredni je v intervjuju za 24ur ZVEČER povedal, da je bil v šovu prisiljen bolj zaupati dekletom. "Če puncam ne bi zaupal, bi lahko odšel takoj domov, saj menim, da se razmerje razvije takrat, ko je prisotno zaupanje. Verjel sem jim do neke mere, sem pa hotel tudi sam slišati določene osebe ter si ustvariti svoje mnenje," je povedal Gregor Čeglaj, ki je tekom šova večkrat doživel, da so mu dekleta zaupala, kaj se je dogajalo v hiši, ko njega ni bilo.

"V šov sem šel zavestno in vedel sem, da se ženske rade kregajo, zato sem se na to tudi pripravil," je v šali povedal Gregor in dodal, da je vseeno zelo hvaležen, da mu produkcija ni vsega povedala: "Malo so pred mano tudi skrivali, ker so želeli, da sem osredotočen na punce in ne na kreganje."

Da sta tako šov kot Gregor v zadnjem času v središču pozornosti potrdijo tudi nespodobna sporočila, ki jih Gregor prejema: "Sporočila sicer lahko preštejem na prste ene roke, a ta znajo biti precej pikantna. Nekatera dekleta bi želela preskočiti spoznavanja ter zmenke in skočila takoj med rjuhe ampak to pri meni žal tako ne gre."

Gregor je odgovoril tudi na vprašanje, ki je v hiši sprožilo enega od sporov. Starost oziroma mladost tekmovalk je bil namreč povod za spor med 18-letno Polono Kranjc in 34-letno Mary Ševo, ki je izdala njeno starost. Kaj torej Gregorju pomeni starost? "Pričakoval sem sicer, da bodo tekmovalke malo starejše, a sem jim vseeno dal možnost ter opazoval, koliko so odrasle in ne koliko so stare."

Sanjski moški je med drugim razkril tudi, kaj se bo v oddaji dogajalo v prihodnje, med drugim lahko gledalci pričakujejo zavrnitev vrtnice ter spremembo odnosov med dekleti v hiši: "Lahko povem samo to, da se bodo stvari v hiši umirile po tem, ko bom izločil eno izmed deklet."

Na zmagovalko šova bomo vsi morali še počakati, je pa Gregor z vrtnico presenetil voditeljico Petro Kerčmar.