Sara Dirnbek: Zgodnja odraslost je v marsičem težja od študentskih let

Lena se je od prve do druge sezone precej spremenila, saj je končala študij in se ob tem sooča s težavami odraslosti:"Sooča se s težavami, kot so iskanje zaposlitve, konflikti s prijatelji in zdolgočasenost v partnerski zvezi," je za24ur.com Sara opisala svoj lik v drugi sezoni in povedala, kako se druga sezona razlikuje od prve: "Druga sezona poleg Lene spremlja tudi ljubezensko življenje njenih najbližjih prijateljev. Druga sezona je videti super, imeli smo tudi boljšo snemalno opremo. Epizod je manj, so pa nekoliko daljše."

Lp, Lenaje serija, ki govori o mladih ljudeh, o študentih in mladih odraslih. "Zdi se mi, da smo kot bruci vsi najbolj željni zabave in dogodivščin, potem pa se to postopoma umiri. Moja študentska leta so bila srečna, študirala sem za poklic, ki sem si ga resnično želela opravljati," je povedala Sara za naš medij in dodala, da je vesela, da je to obdobje za njo, saj se zdaj oblikuje in uči sama zase in ne 'znotraj neke ustaljene skupnosti', kot je povedala: "Zgodnja odraslost je v marsičem težja in zahtevnejša od študentskih let, je pa zelo individualna, zelo moja."