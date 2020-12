Sara Isaković na božični dan sporočila, da je noseča

32-letna Sara Isaković je noseča. Veselo novico je slovenska plavalka sporočila na Instagramu, kjer je objavila galerijo fotografij, med katerimi je tudi fotografija vseh družinskih članov ob razkošni novoletni jelki. Sledilci so takoj opazili zaobljeni nosečniški trebušček, nosečnost pa je športnica potrdila tudi v opisu: "Vesel božič od vseh nas! Vznemirljivo čakam na največje presenečenje, ki ga lahko ponudi življenje." Besedilu je dodan tudi ključnik, s katerim je razkrila, da dojenček prihaja zelo kmalu, in sicer februarja.

Olimpijska šampionka, ki je avgusta leta 2014 napovedala upokojitev, zdaj deluje kot mentorica in motivacijska govornica. Svoje znanje in izkušnje tako podaja naprej. Lani je sodelovala tudi pri pobudi Mladi upi, v sklopu katere je delila svoje izkušnje in spoznanje, kako zelo je v življenju pomembna prav psihična pripravljenost. Kot kaže, pa jo v naslednjem letu čaka še ena velika preizkušnja, ko se bo morala izkazati še v vlogi mame.