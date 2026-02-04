Naslovnica
Domača scena

Sara Pavec na podelitvi grammyjev: O tem sem vedno sanjala

Los Angeles, 04. 02. 2026 07.44 pred 55 minutami 4 min branja 2

Avtor:
Kaja Ahčin
Sara Pavec na podelitvi grammyjev

Sprehodila se je po rdeči preprogi na letošnji podelitvi grammyjev, kjer so pred njo zablestele Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Olivia Dean in Billie Eilish. Sari Pavec so se s tem delno že uresničile sanje. Mlada slovenska glasbenica, ki čez lužo deluje pod umetniškim imenom Sara Grace, je bila letos namreč ena od povabljenih na sloviti podelitvi glasbenih nagrad.

"Obisk grammyjev mi pomeni vse na svetu. To je dogodek, ki sem ga sanjala že kot majhna. Da sem to doživela in videla v živo, je bila najboljša stvar na vsem svetu," svojo pripoved o večeru, ki ga je doživela pretekli vikend, še vedno polna vtisov začne Sara Pavec.

Slovenka Sara Pavec je pretekli vikend uživala na podelitvi glasbenih nagrad grammy.
FOTO: Sara Pavec
FOTO: Sara Pavec

Mlada pevka, ki ustvarja pod umetniškim imenom Sara Grace, je bila namreč ena od častnih povabljenih na elitni dogodek. Kako je sploh prišlo do tega, da se je imela priložnost sprehoditi po rdeči preprogi, na kateri so blesteli Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Billie Eilish, Bad Bunny, zakonca Bieber in številni drugi? "Sprva sem bila šokirana, potem pa izjemno navdušena in vesela, da grem. Z mojim producentom že nekaj časa delam na svojem albumu in on je bil tisti, ki me je povabil. Na tak dogodek res ne moreš priti kar tako, ampak moraš biti povabljen ali pa član The Recording Academy. Zelo sem mu hvaležna, zelo sem počaščena in res je bilo nepozabno," je razkrila.

Izbira obleke in modne zapovedi tovrstnih dogodkov

Takšni dogodki, kot so podelitve nagrad, med zvezdniki veljajo tudi za priložnost, da pokažejo svoj smisel za modo. Nekateri navdušijo, drugi razočarajo, večina šokira. Sara pa se je odločila, da bo na rdečo preprogo vnesla še nekaj slovenskega pridiha. "Za obleko in vse ostale stvari je poskrbela Jerneja P. Zhembrovskyy. Sama sem si izbrala eno od oblek iz njene vrhunske kolekcije, ki najbolj predstavlja mene," je povedala in dodala, da na grammyjih ni nobene posebne modne zapovedi. "Vsaj ne da bi jaz vedela, vsi pridejo oblečeni po svoje oziroma tako, da jih najbolj izraža," je z nasmehom priznala.

Sara Pavec na podelitvi grammyjev
FOTO: Sara Pavec
FOTO: Sara Pavec

Ko si v družbi zvezd ...

Večina navadnih smrtnikov nikoli v življenju ne bo imela priložnosti, da se tako zelo približa zvezdnikom glasbene industrije, kot je bilo to omogočeno mladi Slovenki. In prav to je tudi svojevrstna odgovornost. "Malo sem bila živčna, imela sem malo treme, ker bom med tako pomembnimi ljudmi. A potem je moja sreča, da sem del tega, prevladala nad vsem," je iskrena. Obenem je priznala, da je takšen dogodek resnično težko na kratko opisati.

Z zvezdniki sicer resda ni sedela za isto mizo, jih je pa nekaj vseeno uspela srečati zunaj dvorane, ko je čakala na vstop na rdečo preprogo. "Srečala sem nekaj ljudi, najbolj vau mi je bilo, da sem srečala Scotta Hoyinga iz Pentatonix. On je eden izmed mojih idolov. Nisem pa uspela videti Sabrine Carpenter, ki sem si jo res želela videti," je povedala in dodala: "Žal so bili nominiranci in nastopajoči na rdeči preprogi zelo kmalu in tam je res strog protokol, tako da mi jih ni uspelo osebno srečati. Tudi če nisem bila ravno v 'golden ringu', mi to, da sem videla vse svetovne pevske zvezde v enem večeru v živo, pomeni res veliko. Tudi zvok in samo vzdušje v dvorani Crypto sta bila nepozabna."

Je kaj ostalo skrito pred očmi javnosti?

Poleg prisotnosti velikega števila novinarjev, kamer, fotografov in na splošno medijev pa je nekaj, česar nekdo, ki ni del prireditve, ne more začutiti. "Mediji so pravzaprav ujeli vse, kar se je zgodilo na dogodku, ampak česar pa kamera ne more ujeti, je kemija med ljudmi, kako se mrežijo in spoznavajo. Pa seveda ta atmosfera in vzdušje," je povedala najstnica, ki se ji je v mestu angelov pridružila cela družina. "V Ameriki je z mano cela družina, mami, očka in sestrica Kaja. Na dogodku pa je bila z mano moja 'momager', moja mama. Ona je zaslužna za vse fotografije, videe in ujete trenutke. Zelo sem vesela, da je lahko šla z mano," je razkrila.

Glasbenica, ki je tudi članica prepoznavne slovenske skupine Atomik Harmonik, v kateri nastopa skupaj z očetom Janijem Pavcem, pa čez lužo ni odpotovala samo zaradi dogodka. "V resnici sem tukaj zato, ker bom letos izdala svoj prvi album," je povedala z izjemnim navdušenjem. "Komaj čakam, da slišite eno izmed pesmi, ki sem jo posnela skupaj s kitaristom Kelly Clarkson," je dodala Sara, ki bo, upam, s svojo naslednjo izdajo tudi sama prišla med nominirance.

sara pavec grammyji nagrade podelitev sanje glasba

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
04. 02. 2026 11.04
Super za mlado Saro, upam, da ji uspe.
Odgovori
0 0
Levi so barabe
04. 02. 2026 10.53
Šlo je za politiziran dogodek poln levuharskega govora. Na bruhanje mi grejo.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
