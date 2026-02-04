Sara Pavec na podelitvi grammyjev: O tem sem vedno sanjala

"Obisk grammyjev mi pomeni vse na svetu. To je dogodek, ki sem ga sanjala že kot majhna. Da sem to doživela in videla v živo, je bila najboljša stvar na vsem svetu," svojo pripoved o večeru, ki ga je doživela pretekli vikend, še vedno polna vtisov začne Sara Pavec.

Slovenka Sara Pavec je pretekli vikend uživala na podelitvi glasbenih nagrad grammy. FOTO: Sara Pavec

Mlada pevka, ki ustvarja pod umetniškim imenom Sara Grace, je bila namreč ena od častnih povabljenih na elitni dogodek. Kako je sploh prišlo do tega, da se je imela priložnost sprehoditi po rdeči preprogi, na kateri so blesteli Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Billie Eilish, Bad Bunny, zakonca Bieber in številni drugi? "Sprva sem bila šokirana, potem pa izjemno navdušena in vesela, da grem. Z mojim producentom že nekaj časa delam na svojem albumu in on je bil tisti, ki me je povabil. Na tak dogodek res ne moreš priti kar tako, ampak moraš biti povabljen ali pa član The Recording Academy. Zelo sem mu hvaležna, zelo sem počaščena in res je bilo nepozabno," je razkrila.

Izbira obleke in modne zapovedi tovrstnih dogodkov

Takšni dogodki, kot so podelitve nagrad, med zvezdniki veljajo tudi za priložnost, da pokažejo svoj smisel za modo. Nekateri navdušijo, drugi razočarajo, večina šokira. Sara pa se je odločila, da bo na rdečo preprogo vnesla še nekaj slovenskega pridiha. "Za obleko in vse ostale stvari je poskrbela Jerneja P. Zhembrovskyy. Sama sem si izbrala eno od oblek iz njene vrhunske kolekcije, ki najbolj predstavlja mene," je povedala in dodala, da na grammyjih ni nobene posebne modne zapovedi. "Vsaj ne da bi jaz vedela, vsi pridejo oblečeni po svoje oziroma tako, da jih najbolj izraža," je z nasmehom priznala.

Sara Pavec na podelitvi grammyjev FOTO: Sara Pavec

Ko si v družbi zvezd ...

Večina navadnih smrtnikov nikoli v življenju ne bo imela priložnosti, da se tako zelo približa zvezdnikom glasbene industrije, kot je bilo to omogočeno mladi Slovenki. In prav to je tudi svojevrstna odgovornost. "Malo sem bila živčna, imela sem malo treme, ker bom med tako pomembnimi ljudmi. A potem je moja sreča, da sem del tega, prevladala nad vsem," je iskrena. Obenem je priznala, da je takšen dogodek resnično težko na kratko opisati.

Sara je na podelitvi spoznala tudi nekaj znanih obrazov.

Sara je na podelitvi spoznala tudi nekaj znanih obrazov. Sara Pavec

Sara je na podelitvi spoznala tudi nekaj znanih obrazov. Sara Pavec





Z zvezdniki sicer resda ni sedela za isto mizo, jih je pa nekaj vseeno uspela srečati zunaj dvorane, ko je čakala na vstop na rdečo preprogo. "Srečala sem nekaj ljudi, najbolj vau mi je bilo, da sem srečala Scotta Hoyinga iz Pentatonix. On je eden izmed mojih idolov. Nisem pa uspela videti Sabrine Carpenter, ki sem si jo res želela videti," je povedala in dodala: "Žal so bili nominiranci in nastopajoči na rdeči preprogi zelo kmalu in tam je res strog protokol, tako da mi jih ni uspelo osebno srečati. Tudi če nisem bila ravno v 'golden ringu', mi to, da sem videla vse svetovne pevske zvezde v enem večeru v živo, pomeni res veliko. Tudi zvok in samo vzdušje v dvorani Crypto sta bila nepozabna."

Je kaj ostalo skrito pred očmi javnosti?

Poleg prisotnosti velikega števila novinarjev, kamer, fotografov in na splošno medijev pa je nekaj, česar nekdo, ki ni del prireditve, ne more začutiti. "Mediji so pravzaprav ujeli vse, kar se je zgodilo na dogodku, ampak česar pa kamera ne more ujeti, je kemija med ljudmi, kako se mrežijo in spoznavajo. Pa seveda ta atmosfera in vzdušje," je povedala najstnica, ki se ji je v mestu angelov pridružila cela družina. "V Ameriki je z mano cela družina, mami, očka in sestrica Kaja. Na dogodku pa je bila z mano moja 'momager', moja mama. Ona je zaslužna za vse fotografije, videe in ujete trenutke. Zelo sem vesela, da je lahko šla z mano," je razkrila.