Sara Rutar o poroki: Čisto vse, od A do Ž, bi ponovila, bilo je pravljično

Sara je zase že večkrat povedala, da ne ona ne njen partner nista tipična zaljubljenca, in takšna je bila tudi njuna poroka. "Bilo je sproščeno, z Dejanom sva se ves čas smejala, nič ni šlo po protokolu, vse je bilo spontano," je razkrila za 24ur.com in dodala, da je bil tudi obred zelo netipičen. "Na prizorišču sem bila prva jaz, nato je prišel Dejan. Na sam obred smo se pripeljali skupaj s svati na avtobusu, kjer smo se celo pot zabavali in se veselili. Na lokacijo smo prišli pet minut pred obredom, zelo na hitro nazdravili s šampanjcem in potem smo začeli," je dodala.

Prvi dan je bil samo obred in večerja v zelo ozkem, intimnem krogu. Drugi dan pa se je slavje nadaljevalo v nekoliko večji zasedbi, a še to so bili njuni najbližji, družina in prijatelji. "Oba dni nismo uživali samo v dobri družbi, ampak tudi v odlični kulinariki. Prvi dan nas je razvajal chef Tomaž Kavčič na Dvorcu Zemono, drugi dan pa sta nam kuhali letošnja zmagovalka Masterchefa Zala Pungeršič in lanska tekmovalka Maša Cimermančič, ki sta pripravili vrhunsko hrano," je zaupala Sara in v smehu dodala, da je v trenutku, ko so hrano postregli, nastala tišina.