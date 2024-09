Sara Rutar drugič noseča: Prava ljubezen obrodi sadove

OGLAS

"Danes praznujeva uradno drugi dan obletnice najine poroke in ni lepšega kot to, da smo lahko na take dni skupaj kot družina in ustvarjamo nove spomine. In ker vsaka prava ljubezen obrodi sadove, lahko sedaj končno z vami delimo tudi tole novičko," je zapisala Sara Rutar ob videu, v katerem s partnerjem in prvorojencem gledajo poročni album. Simpatičen družinski video se konča tako, da na koncu albuma sinček najde fotografijo z ultrazvoka, ki potrjuje, da je Sara drugič noseča.

"Druga nosečnost je začela bolj mirno kot prva in sem rekla o super, če bo tako, z minimalno slabosti bo super. Pa se je nato hitro izkazalo, da bodo slabosti očitno prisotne skozi cel dan ves čas. Pozna se, da sem hitro utrujena, vrtoglavice, kislina in objemanjene wc školjke je pogosto. Tudi apetita in neke pretirane želje po kuhanju nimam, ker mi vse, od a do ž, smrdi ... Si predstavljate, kako je to meni, ko je to moj kruh?" je za 24ur.com povedala Sara, ki se v teh dneh bori s hudimi slabostmi.

Dejan Gajić in Sara Rutar FOTO: Instagram icon-expand