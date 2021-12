Sara Rutar in njen izbranec Dejan bosta postala starša: Nekaj se kuha

Sara Rutar in Dejan Gajić sta veselo novico naznanila na družbenih omrežjih, kjer sta delila zimsko fotografijo, na kateri v rokah držita napis: "Nekaj se kuha," in dodala hashtag oziroma ključnik junij 2022.

"Res je novica tak obliž v tem letu glede na to, da sem izgubila očeta. To je bil zame velik udarec. Tako da je zdaj to ena tolažba, da bo spet malo radosti. Zdaj med prazniki je bilo kar hudo, ker je bilo prvo leto, ko smo bili brez atija. Vem, da bo drugo leto malo bolj radostno in veselo, ko bodo te male nogice okrog skakale (nasmeh)," je veselo novico delila z nami Sara, ki se ji vidi, da med nosečnostjo kar žari.

Sara si bo s partnerjem Dejanom in otročičkom dom ustvarila blizu Ljubljane. S prenavljanjem nove hiške so že začeli, saj je želja, da se vselijo še pred prihodom nove družinske članice ali člana.

Bodoča mamica nam je zaupala, da so bili prvi meseci nosečnosti zanjo precej naporni: "Že septembra sem čutila vrtoglavico, slabo sem se počutila, brez energije. Določena hrana mi je smrdela, tudi čokolada (nasmeh). Prvi test nosečnosti je bil negativen, ko sem opravila test oktobra, pa je bil plusek (nasmeh). Imela sem vse znake in mi je bilo takoj jasno, da sem noseča. Prve tri mesece sem bila zelo uboga: slabost, bruhanje, vrtoglavica ... Najpomembnejše je, da je otrok zdrav, ostalo bo že minilo in bom stisnila zobe. Hvala bogu, se je zdaj vse stabiliziralo, razen malce utrujenosti in občasno imam težave s kislino, moram potrkati, je vse okej. V nosečnosti bom poskušala uživati čim bolj spontano." Pri Sari je v teh dneh res veliko razlogov za veselje, saj bo njen brat prihodnji mesec dobil drugega otroka, še eno punčko.

"Upam, da bo šlo vse po načrtih in bomo tam že kakšen mesec prej vseljeni. Lepo je tukaj, imamo veliko narave, zato sva se želela tukaj ustaliti, za družinico in otroke je idealno, ni blizu cesta, okoli imava ogromno parcele. Ne bi si predstavljala, da bi morala nazaj v mesto v blok z otrokom. Res sem vesela, da sva dobila to hiško."

Sara in Dejan sta najprej bila prijatelja, sodelovala sta tudi poslovno, a sta se hitro ujela in kmalu so se začele iskriti iskrice ljubezni: "Dejan je odprt človek, dobrega srca in čutiš to energijo, tako da sva se hitro ujela, kot da se poznava že več let. V juniju 2020 sva uradno postala par. Zelo mi stoji ob strani in me še dodatno spodbuja, da sem še bolj ambiciozna. Eden drugega spodbujava, res se ujameva na vseh področjih."

Glede izkušnje s šovom MasterChef, kjer je v tretji sezoni osvojila laskavi naslov, pa je dejala, da ji je sodelovanje v kuharski oddaji ogromno dalo: "To je res najlepša izkušnja v življenju. Ogromno ti lahko da. Gre za nepozabno doživetje, adrenalin, ki ga doživiš v MasterChef kuhinji, tako da jaz vsakemu rečem, da sploh naj ne razmišlja in naj se prijavi. Veliko ljudi ima predsodke glede kamer … Ko dobiš ti za kuhat, pozabiš kamero (nasmeh). Po enem tednu pozabiš."

