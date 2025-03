Sara Rutar rodila hčerko Glorio: Ljubezen se ne deli, ampak množi

Kuharski šov Masterchef Slovenija se 17. marca vrača na POP TV.

Sara je nosečnost oznanila septembra s prikupnim videoposnetkom, ki ga je objavila na Instagramu. S partnerjem Dejanom Gajićem sta takrat ob njuni obletnici poroke razkrila, da pričakujeta drugega otroka."Danes praznujeva uradno drugi dan obletnice najine poroke in ni lepšega, kot to, da smo lahko na take dni skupaj kot družina in ustvarjamo nove spomine. In ker vsaka prava ljubezen obrodi sadove, lahko sedaj končno z vami delimo tudi tole novico," je zapisala ob videu, v katerem s partnerjem in prvorojencem gledajo poročni album. Na koncu videa je njun sin Gabriel v albumu našel fotografijo ultrazvoka, s katero sta takrat napovedala prihod novega družinskega člana.