Saša Lendero prvič pred fotografi s Tomažem Veselom

Na modni reviji ob 70-letnici znane slovenske modne znamke sta veliko pozornosti pritegnila pevka Saša Lendero, ki je pred fotografe prvič stopila z nekdanjim predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom. Da se med njima nekaj plete, so slovenski mediji že poročali, a govoric za zdaj nista javno potrdila. Lendero in Vesel sta na modnem dogodku pozirala skupaj z zakoncema Južna, ki sta se nedavno uvrstila na vrh seznama najbogatejših Slovencev.
Saša Lendero je sicer dve leti po ločitvi še vedno v dobrih odnosih z nekdanjim možem Miho Hercogom. Pevka je že leta 2023 za naš portal spregovorila o ločitvi in težkem obdobju za njeno družino. "Konec koncev nam življenje ljudi pripelje z razlogom in jih odpelje z razlogom," je povedala v POPkastu, ki ga lahko poslušate TUKAJ.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.