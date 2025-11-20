Saša Lendero prvič pred fotografi s Tomažem Veselom

Na modni reviji ob 70-letnici znane slovenske modne znamke sta veliko pozornosti pritegnila pevka Saša Lendero, ki je pred fotografe prvič stopila z nekdanjim predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom. Da se med njima nekaj plete, so slovenski mediji že poročali, a govoric za zdaj nista javno potrdila. Lendero in Vesel sta na modnem dogodku pozirala skupaj z zakoncema Južna, ki sta se nedavno uvrstila na vrh seznama najbogatejših Slovencev.