Saša Lendero prvič pred fotografi s Tomažem Veselom

20. 11. 2025 16.06

E.M.
54

Pevka Saša Lendero in nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel sta se prvič skupaj pojavila v javnosti na modni reviji ob 70-letnici znane slovenske modne znamke. Medtem ko so slovenski mediji že poročali o njuni domnevni zvezi, sta s skupnim fotografiranjem še dodatno podžgala ugibanja. Na dogodku sta pozirala skupaj z zakoncema Južna, ki sta se nedavno uvrstila na vrh seznama najbogatejših Slovencev.

Na modni reviji ob 70-letnici znane slovenske modne znamke sta veliko pozornosti pritegnila pevka Saša Lendero, ki je pred fotografe prvič stopila z nekdanjim predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom. Da se med njima nekaj plete, so slovenski mediji že poročali, a govoric za zdaj nista javno potrdila. Lendero in Vesel sta na modnem dogodku pozirala skupaj z zakoncema Južna, ki sta se nedavno uvrstila na vrh seznama najbogatejših Slovencev.

Saša Lendero prvič pred fotografe s Tomažem Veselom FOTO: Marko Delbello Ocepek

Saša Lendero je sicer dve leti po ločitvi še vedno v dobrih odnosih z nekdanjim možem Miho Hercogom. Pevka je že leta 2023 za naš portal spregovorila o ločitvi in težkem obdobju za njeno družino. "Konec koncev nam življenje ljudi pripelje z razlogom in jih odpelje z razlogom," je povedala v POPkastu, ki ga lahko poslušate TUKAJ.

Tomaž Vesel in Saša Lendero z zakoncema Južna. FOTO: Marko Ocepek Delbello
wsharky
20. 11. 2025 17.36
+1
lepo se je na stara leta vnovčila
ODGOVORI
1 0
Franci123
20. 11. 2025 17.33
+3
Zdaj je pa tomaž zares vesel
ODGOVORI
3 0
bb5a
20. 11. 2025 17.31
+3
Očitno je le šla na kolena, sam dnarja mora dost bit...
ODGOVORI
3 0
miska50
20. 11. 2025 17.24
+2
Super.
ODGOVORI
2 0
JAZsemTI
20. 11. 2025 17.20
+4
Ta pa ma talent za iskanje sponzorjev…
ODGOVORI
4 0
Julijann
20. 11. 2025 17.15
+0
A Golob je pa nanj čisto pozabil?
ODGOVORI
2 2
BeGood
20. 11. 2025 17.15
-2
Simpatična sta, privoščim ji, da je končno prebolela samovšečnega Miha.
ODGOVORI
2 4
Betuul
20. 11. 2025 17.13
+1
Eh eh! Zdaj pa bo
ODGOVORI
1 0
gebo 1
20. 11. 2025 17.11
+2
Lisica
ODGOVORI
3 1
Killing of Hind Rajab
20. 11. 2025 17.10
+3
zakaj pa ne...oba sta polnoletna...in imata vso pravico početi in se družiti tako...kot ustreza njima ...Zakaj bi to koga moralo motiti...še manj zanimati njuno privatno življenje...
ODGOVORI
5 2
Svetec 2021
20. 11. 2025 17.07
+1
🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊
ODGOVORI
2 1
Prelepa Soča
20. 11. 2025 17.10
-1
Svetec 2021, lepo, da si se predstavil.
ODGOVORI
1 2
vision105
20. 11. 2025 17.06
+2
Tomaž je vesel samo takrat,ko gre ona na kolena.
ODGOVORI
4 2
Prelepa Soča
20. 11. 2025 17.12
-1
vision105, vem, da ti je hudo, ker ti ne moreš biti vesel...le katera bo šla pred takim butcem na kolena?
ODGOVORI
1 2
Mlecna cesta
20. 11. 2025 17.04
+1
Nizko je padla...
ODGOVORI
6 5
Killing of Hind Rajab
20. 11. 2025 17.11
+1
butast komentar
ODGOVORI
4 3
PanAm
20. 11. 2025 17.03
+3
Tale pa res ne paše k njej........🤭🤭🤭
ODGOVORI
5 2
Podlesničar
20. 11. 2025 17.02
-4
Sem mislil, da je saška janšistka.
ODGOVORI
2 6
rogla
20. 11. 2025 17.01
+2
Za kratek čas ...
ODGOVORI
4 2
Diego14
20. 11. 2025 16.58
-1
Dons bom pa mirno spal...
ODGOVORI
2 3
Špica
20. 11. 2025 16.56
-2
a je se cas za igranje igerc na telefonu?
ODGOVORI
1 3
Anion6anion
20. 11. 2025 16.55
+9
Takoimenovana smetana ni vredna počenega groša. Sami povzpetniški infuencarji in kvazi managerji
ODGOVORI
11 2
Anion6anion
20. 11. 2025 16.55
+7
Je šla na kolena
ODGOVORI
10 3
Prelepa Soča
20. 11. 2025 17.14
+0
Aniin6anion, njej ni treba, očitno pa moraš ti iti, da te sploh katera pohoda.
ODGOVORI
1 1
