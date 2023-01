Saša Lendero sporočila, da sta se z Miho Hercogom razšla

Pevka Saša Lendero je na družbenem omrežju Facebook sporočila, sta se z glasbenim producentom Miho Hercogom po več kot dveh desetletjih zveze razšla. Zapisala je, da je v preteklih letih delila marsikatere radostne in grenke trenutke svojega življenja, a si nikoli ni mislila, da bo morala deliti to, kar mora deliti danes. "Z bolečino in neskončno žalostjo, težo na duši in velikim kamnom v želodcu vam zdaj tudi javno sporočam, da sva se z Miho razšla. Ljubezen včasih zaide na razpotjih. Žalostno je in zelo težko, a zdi se, da je tudi to življenje."

V nadaljevanju je zapisala, da vsi izkusimo izgube, a jih je bilo v njenem življenju v zadnjih nekaj letih premnogo. "Moje srce je zlomljeno. Še vedno težko razume in sprejme, da se je najina pot končala. A pota človeškega srca so skrivnostna in mnogokrat nerazumljiva. Želim si verjeti, da ima vse v življenju nek smisel in pomen. Tudi trpki trenutki. Pravijo, da v njih rastemo. Kdo ve ... In morda bom nekoč tudi jaz razumela ..." Zahvalila se je vsem, ki so že dolgo časa nazaj opazili in slutili o razhodu, a s vprašanji niso želeli še bolj otežiti situacije.

Glasbenica je še zapisala, da o koncu njene skupne poti z Miho dolgo ni spregovorila, ker je potrebovala čas, da to sprejme. "Čas za svojo in Ariino bolečino, ki pride z razhodom lepe in dolgoletne zveze. Pa vendar pride trenutek, ko se je treba soočiti s tistim, s čimer te preseneti življenje." Dodala je, da sicer ne ve, kaj bo v prihodnosti prineslo življenje, a ve, da se bo pogumno in z dvignjeno glavo soočila z vsem, kar prihaja. "Sem in ostajam svoja in vaša levinja, ki ne gre na kolena!" Na koncu je zapisala, da z Miho ostajata ljubeča in skrbna starša 13-letni Arii in bosta še naprej ustvarjalni glasbeni tandem doma in v tujini.