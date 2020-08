Saša Lendero z družino v Umagu: To je bilo najhujše neurje, ki sem ga doživela

Saša Lendero trenutno z družino dopustuje v Umagu, kjer imajo starši njenega izbranca hišo. Po hudem neurju, ki je zajelo obalno mesto, nam je priljubljena pevka zaupala, kakšna je bila noč. Pravi, da takšnega neurja še nikoli ni doživela.

icon-expand Saša Lendero z družino dopustuje v Umagu. FOTO: last izvajalke

Obalo je v noči na torek zajelo hudo neurje in močan veter je povzročal številne nevšečnosti. Na počitnicah v Umagu je tudi Saša Lendero, ki ni uspela ubežati vremenskim nevšečnostim. "Včeraj je bil kar šok. To je bilo najhujše neurje, kar sem jih kadar koli doživela. Zelo močni rukarji so bili. Zvok je bil kot neko tuljenje, kot da bi bil prižgan letalski motor, " se hudega neurja spominja Saša. "Prirohnelo je v trenutku, bilo je strašljivo. Hvala bogu smo bili v hiši. Okrog nas je odkrilo nekaj hiš, potopilo par gliserjev in jadrnic, en gliser je naplavilo na obalo. Nekaterim sosedom je pometalo ven okna. Tisti, ki imajo hiše v prvi vrsti, so bili prepričani, da jim vrata zaradi močnega vetra ne bodo zdržala in so jih držali," za 24ur.com pripoveduje pevka, ki meni, da je vreme postalo vse bolj nepredvidljivo. "Sploh ni več tega, kaj lahko pričakuješ na enem določenem kraju, kar se vremena tiče. Zelo se spreminja. Zdi se mi, da je tukaj v Umagu na vsake tri leta en tak malo bolj močan rukar, in tiste hiše, ki niso zgrajene proti burji in podobno, imajo velike težave. Ampak včeraj niso bile težave samo pri teh hišah, ki niso pripravljene na to, ampak tudi pri drugih."

icon-expand Močno neurje ni prizaneslo nikomur. FOTO: Facebook

Kar se tiče škode, je ta na splošno ogromna. "Dva naša avtomobila sta ujeta pod drevesi. Še vedno čakamo policijo in gasilce. Ker so tako zelo zaposleni, so nam rekli, da se zna zgoditi, da bodo prišli šele jutri. Najprej rešujejo najbolj nujne stvari. Rekli smo jim, da bomo že dva dni lahko počakali brez avta, ne vemo pa, kaj je pod drevesom in vsem tem, kolikšna je škoda. Med drugim so nam naročili, da ne smemo sami odstranjevati drevja, ker mora policija narediti zapisnik in lahko se tudi kdo poškoduje. Kakorkoli, lahko bi se komu kaj zgodilo, konec koncev pa je to samo avto."

icon-expand Takole je drevo poškodovalo avtomobil Saše Lendero. FOTO: osebni arhiv