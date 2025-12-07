Svetli način
Saša Matić pel na zabavi Luke Dončića ob rojstvu druge hčerke

Ljubljana, 07. 12. 2025 10.27 | Posodobljeno pred 33 minutami

Bosanski pevec Saša Matić je za Telegraf.rs razkril, da je nastopil na zabavi našega košarkarja Luke Dončića, ki se je pred dnevi razveselil drugorojenke. 47-letni pevec je povedal, da je bilo praznovanje intimno, z malo gosti, njegov nastop pa je trajal približno uro in pol.

Luka Dončić se je pred dnevi razveselil druge hčerke, košarkar pa je njen prihod obeležil z zabavo v enem od ljubljanskih lokalov, na katero so bili povabljeni družinski člani in prijatelji. Da je zbrani družbi zapel bosanski pevec Saša Matić, je razkril kar sam, povedal pa je tudi, katere so Lukove najljubše pesmi, ki so zazvenele tistega večera.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Bilo je lepo. Ni bilo veliko ljudi. Bilo je intimno praznovanje. Na nastopu sem pel uro in pol," je povedal Matić in ob tem dodal, da med košarkarjeve najljubše pesmi sodita Idemo anđele in Kralj izgubljenih stvari.

Preberi še Luka Dončić z družino in prijatelji opažen na zabavi v prestolnici

Kot je znano, je Dončić velik ljubitelj balkanskih ritmov, uživa pa tudi ob poslušanju slovenske narodno-zabavne glasbe. V nedavnem pogovoru z legendarnim raperjem Snoop Doggom je tako dejal, da najraje posluša pesmi, ki vključujejo harmoniko in prihajajo iz države, od koder je tudi sam.

KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ludimile
07. 12. 2025 11.01
Mislil je harmoniko samo ne slovenske narodnozabavne. Kaki cepci delajo reportaze.
ODGOVORI
0 0
chani
07. 12. 2025 10.59
+1
Luka Dončič a se vam zdi da je slovenec
ODGOVORI
1 0
Artechh
07. 12. 2025 11.00
+1
On pravi da je in njegova vojska tu tudi...
ODGOVORI
1 0
ivanović
07. 12. 2025 11.00
Hehe
ODGOVORI
0 0
Artechh
07. 12. 2025 10.57
+1
Če bi vsaj rekel da pred treningi posluša balkansko in ne domačo glasbo 😂😂
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
07. 12. 2025 10.56
+1
ta "bosanski" pevec je velik podpornik a.vućića, skupaj s karleušo......
ODGOVORI
2 1
Iqos
07. 12. 2025 10.55
Evo pa ste spet objavli temo in dali povod za trole.
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
07. 12. 2025 10.52
+3
Verjetno ni bilo slišati ene slovenske besede
ODGOVORI
4 1
Ice_Cat
07. 12. 2025 10.58
Verjetno , da so peli sam slovenske zimzelene uspesnice
ODGOVORI
0 0
IskraLJ
07. 12. 2025 10.59
Sej če se 50 slovencev sreča na zabavi v Španiji, tudi ne bodo govorili špansko. Kaj je tukaj čudno!
ODGOVORI
0 0
Plešemo
07. 12. 2025 10.52
-2
Kdo je to
ODGOVORI
3 5
IskraLJ
07. 12. 2025 10.55
+0
En, ki napolni Stožice, en ki ga Luka povabi, en ki je mel v 45 državah sveta koncert, ...
ODGOVORI
3 3
golobnadob
07. 12. 2025 10.58
+1
Še zmeraj amater za Avsenike
ODGOVORI
1 0
golobnadob
07. 12. 2025 10.58
Še zmeraj amater za Avsenike.
ODGOVORI
0 0
Ice_Cat
07. 12. 2025 10.51
+3
In to je top novica...in se odklenjena za komentirat povrhu👏👏
ODGOVORI
3 0
ivanović
07. 12. 2025 10.50
-4
Luka Blkanac kot Jaz, briga njega slovenija, kenja se ti on
ODGOVORI
1 5
poper00
07. 12. 2025 10.56
A tebe pa briga Slovenija?
ODGOVORI
0 0
ivanović
07. 12. 2025 10.57
Še manj
ODGOVORI
0 0
Artechh
07. 12. 2025 10.59
Pravi nekdo ki je ponosen na svojo propadlo državo v kateri niti živeti noče 😂
ODGOVORI
0 0
LeviTUMOR
07. 12. 2025 10.48
+1
Evo zdej je VSEM pokazal kaj v resnici posluša in kaj mu je bolj domače. Sam vi ga boste še naprej zagovarjal kot pridne podmukle 🐑🐑🐑
ODGOVORI
4 3
IskraLJ
07. 12. 2025 10.56
+0
Kaj pa bo poslušal Rebeko, Modrijane, Derendo, Plestenjaka, bql,..
ODGOVORI
1 1
poper00
07. 12. 2025 10.58
Kako lahko ovca govori drugim ,da so ovce.Zavijanje tvojega albanskega politkomisarja in poslušanje Tomsona pa so dejanja čistokrvnega Slovenca.
ODGOVORI
0 0
Malo_sutra
07. 12. 2025 10.47
+1
Uf lepo je biti pevec ko je gostitelj Luka.
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
07. 12. 2025 10.45
+4
In?, raje pišite kako ta vlada manipulira z JS!
ODGOVORI
8 4
Artechh
07. 12. 2025 10.44
+5
A to je ta "domača" glasba katero je rekel da posluša?
ODGOVORI
10 5
Professor
07. 12. 2025 10.46
+3
V čem je problem? Že po priimku lahko sklepaš da ne posluša goveje muske..
ODGOVORI
7 4
Artechh
07. 12. 2025 10.56
+1
Jaz pravim da ni Slovenc, on pravi da je pa veliko je takih tudi tukaj.
ODGOVORI
1 0
patriot20
07. 12. 2025 10.41
+1
haha to je ta domaca slovenska glasba haha
ODGOVORI
5 4
Verus
07. 12. 2025 10.40
+4
A da niste slučajno pričakovali, da bo Ansambel Štrudelj ipd.?
ODGOVORI
8 4
Artechh
07. 12. 2025 10.55
+0
Ja od Balkana ki se ima za Slovenca ni drugega za pričakovati da posluša ali od tistega ki tu pametuje. Ampak iz nekega razloga živite v tej strudl državi. Aja ker vaša mentaliteta ni sposobna imeti spodobne države.
ODGOVORI
1 1
ivanović
07. 12. 2025 11.00
Artech, imaš prav tukaj....Na balkanu je životinjsko carstvo. Resnica
ODGOVORI
0 0
Ice_Cat
07. 12. 2025 10.40
+0
A slike pa nbene iz pristanka na LAXu
ODGOVORI
2 2
Marjan2
07. 12. 2025 10.39
+6
Drugace je Bosansko - Srbski pevec, Lp!
ODGOVORI
7 1
1butnskala
07. 12. 2025 10.38
+2
bolano
ODGOVORI
6 4
dinozaver79
07. 12. 2025 10.36
+5
Matic je srb iz bosne
ODGOVORI
7 2
