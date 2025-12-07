Saša Matić pel na zabavi Luke Dončića ob rojstvu druge hčerke

Bosanski pevec Saša Matić je za Telegraf.rs razkril, da je nastopil na zabavi našega košarkarja Luke Dončića, ki se je pred dnevi razveselil drugorojenke. 47-letni pevec je povedal, da je bilo praznovanje intimno, z malo gosti, njegov nastop pa je trajal približno uro in pol.

Luka Dončić se je pred dnevi razveselil druge hčerke, košarkar pa je njen prihod obeležil z zabavo v enem od ljubljanskih lokalov, na katero so bili povabljeni družinski člani in prijatelji. Da je zbrani družbi zapel bosanski pevec Saša Matić, je razkril kar sam, povedal pa je tudi, katere so Lukove najljubše pesmi, ki so zazvenele tistega večera.

"Bilo je lepo. Ni bilo veliko ljudi. Bilo je intimno praznovanje. Na nastopu sem pel uro in pol," je povedal Matić in ob tem dodal, da med košarkarjeve najljubše pesmi sodita Idemo anđele in Kralj izgubljenih stvari.