Saša Matić pel na zabavi Luke Dončića ob rojstvu druge hčerke

Luka Dončić se je pred dnevi razveselil druge hčerke, košarkar pa je njen prihod obeležil z zabavo v enem od ljubljanskih lokalov, na katero so bili povabljeni družinski člani in prijatelji. Da je zbrani družbi zapel bosanski pevec Saša Matić, je razkril kar sam, povedal pa je tudi, katere so Lukove najljubše pesmi, ki so zazvenele tistega večera.
"Bilo je lepo. Ni bilo veliko ljudi. Bilo je intimno praznovanje. Na nastopu sem pel uro in pol," je povedal Matić in ob tem dodal, da med košarkarjeve najljubše pesmi sodita Idemo anđele in Kralj izgubljenih stvari.
Kot je znano, je Dončić velik ljubitelj balkanskih ritmov, uživa pa tudi ob poslušanju slovenske narodno-zabavne glasbe. V nedavnem pogovoru z legendarnim raperjem Snoop Doggom je tako dejal, da najraje posluša pesmi, ki vključujejo harmoniko in prihajajo iz države, od koder je tudi sam.
