Saša Pavlin Stošić in Domen Valič navdušila s komično dramo

Najnovejša predstava Špas teatra Obiski vedno zvonijo ob nepravem času ni klasična komedija, temveč pretanjena komična drama, ki z veliko mero čustev, ostrine in humorja odpira vprašanja odnosov, skrivnosti in tišine med vrsticami vsakdanjega življenja.

Iskrena in čustvena predstava, v kateri igralca Saša Pavlin Stošić in Domen Valič odigrata kar sedem vlog, ponuja sočnost teatra in komične situacijske zaplete, kot jih poznajo le gledališče in igralci za odrom. Zgodba, pod režijsko taktirko obetavnega mladega režiserja Žige Flajnika, nas popelje v na videz običajen večer, ki se s prvim obiskom spremeni v zapleteno igro čustev, razkritij in (ne)dobrodošlih resnic. Čeprav prežeta s humorjem, predstava na tenkočuten način odpira tudi resnejša vprašanja o bližini, iskrenosti in nepredvidljivosti vsakdanjih trenutkov.

"Predstava, ki smo jo postavili kot Špas teater special, je upravičila naša pričakovanja. Prelepa ljubezenska zgodba, ki se odvija med igralcema, ki skušata rešiti predstavo, pokaže, kaj so igralci pripravljeni narediti zato, da rešijo predstavo. Prepričana sem, da se bo obiskovalcem, ki imajo radi gledališče, usidrala v srca. To je bil naš namen," je po predstavi izjavila direktorica gledališča Urška Alič.

Na premieri so se zbrali številni znani obrazi. Predstava je nasmejala pevko Neisho, glasbenika Jožeta Potrebuješa, igralca Jerneja Kuntnerja in Jana Bučarja ter igralke Nino Ivanič, Karin Komljanec in Inti Šraj.

"Intrigantna, fascinantna in nikakor dolgočasna," je predstavo opisala Neisha in dejala, da se lahko poistoveti z zgodbo. Tudi njo je že kdo kdaj presenetil v neprijetnem položaju. "Da, je bilo treba improvizirati, je bilo veliko takih trenutkov na koncertih, ko pozabiš svoj tekst, ali pa ne veš, kaj vmes reči, ampak vedno se lahko zaneseš na svoj karakter."