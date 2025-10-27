Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Saša Pavlin Stošić in Domen Valič navdušila s komično dramo

Ljubljana, 27. 10. 2025 18.01 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
3

Igralca Saša Pavlin Stošić in Domen Valič navdušujeta v novi predstavi Špas teatra, ki je s svojo unikatno mešanico komedije in drame o odnosih pritegnila tudi številne znane obraze. "Intrigantna, fascinantna in nikakor dolgočasna," je predstavo opisala pevka Neisha.

Najnovejša predstava Špas teatra Obiski vedno zvonijo ob nepravem času ni klasična komedija, temveč pretanjena komična drama, ki z veliko mero čustev, ostrine in humorja odpira vprašanja odnosov, skrivnosti in tišine med vrsticami vsakdanjega življenja.

Domen Valič in Saša Pavlin Stošić
Domen Valič in Saša Pavlin Stošić FOTO: Marko Ocepek

Iskrena in čustvena predstava, v kateri igralca Saša Pavlin Stošić in Domen Valič odigrata kar sedem vlog, ponuja sočnost teatra in komične situacijske zaplete, kot jih poznajo le gledališče in igralci za odrom. Zgodba, pod režijsko taktirko obetavnega mladega režiserja Žige Flajnika, nas popelje v na videz običajen večer, ki se s prvim obiskom spremeni v zapleteno igro čustev, razkritij in (ne)dobrodošlih resnic. Čeprav prežeta s humorjem, predstava na tenkočuten način odpira tudi resnejša vprašanja o bližini, iskrenosti in nepredvidljivosti vsakdanjih trenutkov.

"Predstava, ki smo jo postavili kot Špas teater special, je upravičila naša pričakovanja. Prelepa ljubezenska zgodba, ki se odvija med igralcema, ki skušata rešiti predstavo, pokaže, kaj so igralci pripravljeni narediti zato, da rešijo predstavo. Prepričana sem, da se bo obiskovalcem, ki imajo radi gledališče, usidrala v srca. To je bil naš namen," je po predstavi izjavila direktorica gledališča Urška Alič.

Na premieri so se zbrali številni znani obrazi. Predstava je nasmejala pevko Neisho, glasbenika Jožeta Potrebuješa, igralca Jerneja Kuntnerja in Jana Bučarja ter igralke Nino Ivanič, Karin Komljanec in Inti Šraj.

"Intrigantna, fascinantna in nikakor dolgočasna," je predstavo opisala Neisha in dejala, da se lahko poistoveti z zgodbo. Tudi njo je že kdo kdaj presenetil v neprijetnem položaju. "Da, je bilo treba improvizirati, je bilo veliko takih trenutkov na koncertih, ko pozabiš svoj tekst, ali pa ne veš, kaj vmes reči, ampak vedno se lahko zaneseš na svoj karakter."

Saša Pavlin Stošić Domen Valič Obiski vedno zvonijo ob nepravem času komedija predstava
Naslednji članek

Umrl je igralec Uroš Maček

SORODNI ČLANKI

We will, we will rakija Zale Djuric v režiji Branka Đurića

Vid Valič na oder postavil štiri staroste slovenske komedije

V Novem mestu predstavili operni muzikal o Dragotinu Ketteju

Boštjan Romih v vlogi komika: novo predstavo navdihnila ljubezen do psov

Operna mojstrovina Otello Giuseppeja Verdija navdušila občinstvo

Nesrečniki, predstava s 392 kostumi: 'Marsikdo bi si mislil, da je v zaodrju kaos'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kanarinac
27. 10. 2025 18.16
Vsega možnega se domislijo samo da ni treba delat...
ODGOVORI
0 0
frenk7
27. 10. 2025 18.29
Delo ni samo fizično delo z orodjem,.... nekateri delajo z glavo, glasom, mimiko telesa,....
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306