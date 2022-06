Saša Pavlin Stošič in Gaja Filač dokazujeta, da kri ni voda

Igralki in sestri Saša Pavlin Stošič in Gaja Filač sta prvič skupaj zaigrali na odru v slovenski različici zgodbe Penelopiada, ki jo je režirala Livija Pandur. Pravita, da sta bili na začetku vznemirjeni, pričakovanja so bila velika. Predvsem ju je zanimalo, kako bosta uspeli usklajevati vlogi sester in sodelavk. Želita si, da je Penelopiada le začetek njunega profesionalnega sodelovanja.

Med 23-letno Gajo in 33-letno Sašo je deset let razlike in čeprav sta pol sestri, sta vseskozi odraščali skupaj. Ko sta skregani sta pol sestri, ko sta prijateljici pa sestri, poveta v smehu. "Bila je zelo lepa izkušnja, bili sva si v oporo v lepih in manj lepih trenutkih. Ugotovili sva, da si lažje poveva, da si greva na živce na odrskih deskah kot doma," sta o deljenju odrskih desk dejali po premieri predstave Penelopiada.