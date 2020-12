Saša Tabaković: Tako politika kot umetnost želita spremeniti družbo na bolje

Gre za ljudsko glasbo narodov Panonske nižine, v originalnih jezikih in narečjih, v mojem primeru torej slovenščini, hrvaščini, srbščini, slovaščini in madžarščini, ki je nismo preveč sodobili za širši krog poslušalcev, da smo ohranili duha avtentičnosti.

Težko se odločam med umetnostnimi vejami. Verjetno igra, glede na to, da je to moj osnovni kruh.

Če se ne motim, ste se za študij na AGRFT odločili po srednji glasbeni šoli, smer harmonika in petje. Kako to?

Težko rečem. Enostavno si ga vzamem in vkomponiram med različne delovne in družinske obveznosti.

Glede na to, da sem se izogibal komercialnim projektom, pa vseeno do neke mere ustvaril prepoznavnost v našem javnem prostoru, težko rečem. Pa tudi dramski teksti so na splošno šovinistično naravnani, tako da je moških vlog v povprečju veliko več kot ženskih. Vprašanje pa je igralskega razvoja in priložnosti. Mislim, da sem jih v svoji karieri imel in jih tudi znal izkoristiti. Kar pa ne pomeni, da si jih morda ne zaslužim še več. Morate vedeti, da igralci ponavadi ne izbiramo vlog, ampak smo za njih izbrani. Veliko okoliščin se mora poklopiti. Tudi take, na katere kvaliteta igre nima vpliva.

Študij je bil zaradi epidemije in narave gledališkega dela dvakrat prekinjen, premiera pa prestavljena. Vseeno nam je uspelo septembra predstavo pripeljati do konca, odzivi nanjo pa so več kot prijetni. Nova rasa je nastala kot bizaren vpogled v čas, ki naj bi minil, a se vse bolj dozdeva, da smo vsaj z eno nogo še vedno v njem. Čas kruha in iger, kjer je intelektualno delo razvrednoteno. Veljajo ideali banaliziranja in negativne selekcije, pod pretvezo, da ustvarjamo novi, boljši svet. V predstavi igram služabnika Marcela, ki se znajde v leglu homofobnih psihopatov, delu Hitlerjevega bunkerja, ki poskušajo z masakriranjem ljudi, rezanjem njihovih rok in nog, iz nabranih delov zašiti novega človeka, prototip utelešene popolnosti. Gre za preplet črnega humorja in tragike. Mislim, da sem igralec, ki pri režiserjih vedno naleti na posluh, zato imam pri kreiranju vlog večinoma proste roke. Je pa igralski izraz vedno vezan na sam koncept predstave. Z režiserjem Matjažem Zupančičem sva dobro sodelovala in prepričan sem, da se to na odru tudi vidi.

Kako bi opisali trenutno stanje v slovenski kulturi?

Slabo. Pa ne samo zaradi trenutnega političnega discipliniranja svobodne misli, agresivnega kadrovanja v kulturnih institucijah in nepotizma, kar je vredno vsakega zgražanja, ampak predvsem zato, ker je kulturna politika države na psu že vsaj trideset let. Državniški vrhovi so se v preteklosti znali z njo dejansko identificirati samo ob prevzemu oblasti in spremembi političnega sistema, torej z osamosvojitvijo. Od takrat dalje pa vizije ni in ni na spregled. Priča smo bili kvečjemu redkim entuziastom, ki so problematiko reševali sporadično in glede na velikost požara, medtem ko je večina svojo kulturno politiko razumela kot način ustaljenega čakanja na nove volitve.

Kaj najbolj pogrešate v tem obdobju, karanteni?

Pogrešam primerno komuniciranje in vodenje političnega razreda napram državljanom, v trenutku, ko nam je epidemiološka slika spolzela iz rok. Pogrešam dejstvo, da nekateri posamezniki še vedno namerno kršijo zapovedi za izboljšanje te epidemiološke slike z neupoštevanjem nošenja mask in premajhno higieno rok. Pogrešam zrelost družbe, pravzaprav, v teh težkih časih. Vse bolj se zdi, da bom to pogrešal še nekaj časa.