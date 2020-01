Sašo Avsenik in Staša sta v novo leto vstopila poročena

Sašo Avsenik in njegova dolgoletna izbranka Staša, ki sta se lani razveselila deklice Vide, sta se na zadnjo soboto v letu 2019 sprehodila do oltarja. "Zadnja sobota v letu 2019 je bila ena izmed redkih naših prostih sobot, zato se je ponudila lepa priložnost za božično-novoletno obarvano poroko," so zapisali na uradni Facebook strani Ansambla Sašo Avsenik ter v nadaljevanju razkrili, da se je do oltarja sprehodil njihov vodja ansambla Sašo Avsenik.

Zaljubljenca Sašo in njegova izbranka Staša Greif sta si poročne zaobljube izmenjala v najožjem družinskem krogu, civilno pa ju je poročil radovljiški župan gospod Ciril Globočnik. "Sledila je cerkvena poroka na Brezjah, tam ju je poročil dr. pater Robert Bahčič. Izpolnila se jima je želja in med mašo je veličastno zazvenel Slovenski oktet z organistko Urško Vidic. Za zabavo na poročnem slavju v Begunjah na Avsenikovi domačiji so poskrbeli Veseli svatje, za prijetno presenečenje pa Kvatropirci. Mladoporočenca se zahvaljujeta za vse lepe želje in čestitke!" so še zapisali v objavi. Med prvimi pa so Sašu in njegovi ženi seveda čestitali člani ansambla: "Ob tej priložnosti tudi celotna ekipa ASA Sašu in Staši želi, da veter še dolgo nosi vajino skupno pesem!"

Mladoporočenca sta z javnostjo delila tudi dve poročni fotografiji. Nevesta je na enega najlepših in najsrečnejših dni v svojem življenju nosila dolgo belo obleko, dodaten učinek romantike pa so naredili dolgi čipkasti rokavi. Za to priložnost je imela rahle kodre in delno spete lase. Medtem pa je ženin izbral belo srajco, siv brezrokavnik in barvno ujemajočo kravato ter temno obleko.