Sašo Avsenik ob rojstvu druge hčere: Prvorojenka Vida je do nje zelo nežna

Sašo Avsenik , njegova žena Staša in dveletna hči Vida so se te jeseni razveselili nove družinske članice. Mala Vida je dobila sestrico Živo . Kot nam je povedal Sašo, je bila žena med porodom zaradi trenutne situacije sama, a pravi, da ga ni nič skrbelo, saj je vedel, da je v dobrih rokah. "Tudi pri prvem rojstvu žal nisem bil prisoten, ker sem bil na nastopu v Italiji, a lahko rečem, da sta bili obe rojstvi zelo hitri in brez zapletov."

Kako pa je Vida sprejela svojo sestrico? "Vse nas je močno presenetila, ker je bila zelo raznežena. Z Živo je zelo nežna, nobenega ljubosumja ni – z ženo sva se bala, da bi se utegnilo pojaviti, ampak kot starejša sestrica jo je zelo lepo sprejela." Sašo in njegova žena Staša sta bila na prihod drugega otroka sicer pripravljena, tako da sta pri Vidi ubrala prav poseben pristop. Vida je za drugi rojstni dan, ki ga je praznovala dober mesec pred prihodom sestrice, dobila plastično punčko: "Rekla sva ji, da je to zdaj njen 'baby', in ves čas je igračo zelo lepo negovala, skrbela zanjo, jo hranila z žličko. Ko pa je domov prišla Staša z Živo, smo ji rekli, da si je, ker je bila tako pridna, zaslužila 'pravega babyja'. Vedela sva, da se bo morala navaditi na novo članico družine, in sva rekla, da bova poskusila najprej z igračo. Zdaj je že toliko večja in kljub temu, da je stara dve leti, dojema dojenčka kot manjše bitje. Tudi ko začne Živa jokati, naju takoj kliče, da 'baby' joka."

Ker ni nastopov, svoj očetovski dopust doživlja zelo drugače, pravi Sašo. No, očetovski dopust se bo verjetno še malo zavlekel, saj zaradi koronakrize z Ansamblom Saše Avsenika nimajo nastopov. A pravi, da je to tokrat prišlo zelo prav, saj je tudi Staša mirnejša. "Malo se je bala, kako bo šlo vse skupaj, če me ne bo, ker sta zdaj le dva otroka, ne samo en. Če ne bi bilo vse zaprto in če ne bi bilo korone, bi moral imeli zdaj okoli 14 nastopov na mesec. Oba pa zavedava, kakšno srečo imava, da je Vida zelo priden otrok in da sem letos več doma, da lahko pomagam. Pa tudi sam sem pri sebi opazil, kako drugačna je zdaj izkušnja dojenčka v primerjavi s prvo, saj imam več časa in sem mirnejši. Takrat sem potreboval zaradi vseh obveznosti potreboval spanec, zdaj pa ni problema, če se sredi noči zbudim in poskrbim za dojenčka."

Pravi, da karanteno sicer preživlja zelo delovno in da se vedno nekaj dogaja. Vse delo zdaj seveda poteka od doma. Sašo in preostali Ansambel pripravljata kar dva nova albuma. "Prej smo toliko nastopali, da za to sploh ni bilo časa. Končno bomo na primer izdali album s posnetki koncerta, ki smo ga imeli leta 2018 v Cankarjevem domu. Takrat so se nam na odru pridružili različni gostje, od Nuše Derende do Jana Plestenjaka in Nine Pušlar ter drugih. Ob tem tudi poučujem harmoniko na daljavo in pripravljam vsebino za učne ure. To delo mi je zdelo všeč, saj so učenci najrazličnejši, tako po starosti kot tudi sicer. Med drugim poučujem Američana, Nizozemca, Nemca."Dodal je, da ima tudi z ansamblom veliko projektov, ki še čakajo, poleg tega je začel ustvarjati spletno oddajo, v kateri je kot prvega gostil Domna Prevca. A ker to še ni dovolj, se redno udeležuje različnih pogovorov o možnostih nastopanja po spletu, dodaja pa tudi, da mora kot glasbenik vedno ohranjati formo:"Res ne vemo, ali nas bodo poklicali, naj pridemo danes ali jutri na kak nastop, zato ohranjam kondicijo."