Sašo Udovič o zaroki: Bil sem bolj živčen kot pred 80.000 ljudmi in Zidanom

Na zadnji dan starega leta se je na polnih ulicah Ljubljane zbralo ogromno število ljudi. In čeprav so se številni, nič hudega sluteč, sprehajali po okrašeni prestolnici in odštevali ure do novega leta, jih je pred eno od ljubljanskih stojnic s kuhanim vinom čakalo presenečenje – romantična zaroka. Zanjo je poskrbel nekdanji slovenski nogometaš Sašo Udovič, ki se je odločil, da poklekne pred svojo izbranko Olgo Pavlović in jo zaprosi za roko. Ekskluzivno za 24ur.com je Sašo spregovoril o svoji odločitvi, občutkih in dolgoletni ljubezni.

"Po 20 letih ljubezni se mi je zaroka zdela izjemno lepa gesta, pa tudi nekakšen logičen korak nadaljevanja najinega razmerja," je o odločitvi o tem, da bo pokleknil pred svojo izbranko Olgo Pavlović, pojasnil Sašo Udovič. "Bila je popolnoma presenečena, kar se je tudi videlo. Odločil sem se spontano in mislim, da je bila odločitev pravilna," je še dodal in poudaril, da ni pričakoval, da bo njegova poteza doživela toliko medijske pozornosti. "Ljudje me poznajo zaradi nogometa, a moja odločitev je bila spontana in nisem vedel, da bo toliko ljudi snemalo. Kljub vsemu me ne moti, ker gre za res lepo stvar," je priznal za 24ur.com.

Sašo Udovič se je odločil zadnji dan leta 2023 zaročiti svojo partnerko Olgo Pavlović. FOTO: 24ur.com icon-expand

Zakaj se je odločil za zaroko sredi Ljubljane, ravno na zadnji dan v letu, ko je prestolnico preplavilo ogromno ljudi? "To lahko narediš na kakšni plaži ali na večerji, a sam sem se odločil kar za našo stojnico s kuhanim vinom v Ljubljani. Vsako leto tja povabiva širšo družbo in zdelo se mi je fino," je razkril nekdanji nogometaš in dodal, da je bila to strogo varovana skrivnost. Za njegovo odločitev sta vedela le njegova bodoča priča Rok Hojs in Olgin njen sin David, večina ostalih prijateljev je bila ob njegovi gesti zelo presenečena. Odločitev za datum je bila simbolična. "Gre za nekakšno zaobljubo, simbolni znak za staro in novo leto. Gre za krono najine zveze," je priznal.

O zaroki je sicer razmišljal že nekaj časa, a kljub temu poudarja, da je bilo vse skupaj zelo spontano. "Sam v sebi sem bil odločen že kar nekaj časa. Kar se prstana tiče in ideje o zaroki pred stojnico in v krogu najinih prijateljev – to je moralo dozoreti. Več ali manj pa je šlo za spontano odločitev zadnjih tednov pred novim letom," je dejal in nadaljeval: "Šlo je za pozitiven adrenalin, ki je dober. Začutil sem dobro energijo, ljudje so se začeli ustavljati. Bilo je iskreno."

Sašo je priznal, da se prej o poroki nista pogovarjala in da to ni bila goreča želja njegove partnerke, se mu je pa zdela to izjemno romantična poteza. "Skupaj sva 20 let, kar je pri mojih 55 letih velika večina odrasle dobe. Zanjo lahko rečem, da je ljubezen mojega življenja," je bil čustven. Kljub dolgotrajni ljubezni je nekdanjega nogometnega reprezentanta čisto malo grizel dvom, da bi mu njegova bodoča nevesta rekla ne. "Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi, a imel sem dober občutek in se mu sledil," je dejal in dodal, da je bil pred samim dogodkom izjemno živčen. "Če povem v športnem slogu, mi je bilo veliko lažje igrati na tekmi v Parizu pred 80.000 ljudmi, pred svetovnim prvakom Zinedinom Zidanom ter celo zadeti tam gol za slovensko reprezentanco kot teh nekaj minut zaroke," je v smehu priznal. "Tudi na posnetku se vidi, da je ona maksimalno presenečena, sam pa sem videti zelo živčen, a čutil sem pozitivno tremo. To je bila zame najbolj pomembna tekma v zasebnem življenju," je še dodal.

