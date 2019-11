Se bo poskočni Dejan za vedno poslovil od svoje irokeze?

"Če bo ta objava dosegla 20 milijonov všečkov, bo Justin Bieber še pred božičem izdal album," je 25-letni Justin 28. oktobra zapisal na fotografijo, ki pa je do danes zbrala 11,8 milijona všečkov. Nato je podobno storil Robbie Williams , ki pa je oboževalce prosil, da njegova objava zbere samo 20 všečkov in potem bo še pred božičem izdal novi album. Svoj namen je tudi dosegel, saj je objava dobila več kot 66.000 všečkov.

"Če ta slika dobi 25 tisoč všečkov do božiča, si Poskočni Dejan pobrije irokezo," je Dejan zapisal na fotografijo, pod objavo pa še dodal: "Delite, všečkajte, dajte na story, da vam dokažem ... Da si UPAM!"

Njegova frizura je na nek način pripomogla k njegovi prepoznavnosti. Seveda se najdejo tisti, ki jo imajo radi in tisti, ki se nad njo zgražajo. Pravi, da se frizure ni naveličal in ne dvomi, da bo njegova objava zbrala dovolj všečkov: "Ne dvomim v dosežen cilj, preprosto verjamem v to, to si mnogi želijo, naj to dobijo."